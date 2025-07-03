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ТАСС

Politico: Пентагон заморозил поставки Киеву ракет ПВО и высокоточных боеприпасов

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© AP Photo/ Damian Dovarganes
© AP Photo/ Damian Dovarganes.
Источник изображения: © AP Photo/ Damian Dovarganes

По данным издания, Министерство обороны США приняло такое решение из-за нехватки оружия на складах

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США приостановило из-за нехватки на складах поставки Украине ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, инициатором решения о приостановке поставок выступил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби. Оно было принято после проведения проверки укомплектованности американских складов боеприпасов, по результатам которой возникли "опасения относительно резкого сокращения общего числа артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов"

Источники Politico отмечают, что решение о приостановке поставок некоторой помощи, согласованной при прежней администрации экс-президента США Джо Байдена было принято в начале июня, но вступило в силу лишь сейчас. В Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать данную публикацию.

В конце июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что какие-то поставки вооружений Украине от США продолжаются, но какие-то - уже нет

10 июня министр обороны США Пит Хегсет объявил, что Соединенные Штаты сокращают расходы на Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). Программа является одним из каналов поставок оружия Киеву Вашингтоном.

Объясняя это решение, Хегсет отмечал, что действующая администрация США придерживается "совершенно иного взгляда" на украинский конфликт. По его словам, президент Дональд Трамп настроен на мирное урегулирование, даже если большинство членов Конгресса выступают против этого. 

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Россия
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Украина
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Трамп Дональд
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