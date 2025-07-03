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ТАСС

Меркель: конфликт на Украине точно не закончится при отсутствии диалога

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Ангела Меркель
Ангела Меркель.
Источник изображения: © Michael Kappeler/ DPA via AP

При этом бывший канцлер ФРГ поддержала планы действующих властей Германии и НАТО по повышению расходов на оборону

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 гг.) считает необходимым поддерживать диалог с целью урегулирования конфликта на Украине.

"Без разговора эта война точно не закончится", - сказала она в Шверине на дискуссии, организованной редакционным объединением RND. Экс-канцлер в этой связи указала на важность поддержания контактов с Россией.

Меркель считает, что следует, с одной стороны, принимать меры для сдерживания потенциального противника, с другой, параллельно поддерживать открытыми дипломатические каналы. "Так удалось пройти через холодную войну, так должно быть и в будущем", - полагает она.

При этом Меркель поддержала планы действующих властей Германии и НАТО по повышению расходов на оборону, назвав их "последовательными и необходимыми". "Мы должны быть готовыми к миру благодаря военной мощи", - сказала она. Меркель подчеркнула, что сознательно выбрала свои слова. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял о том, что Германия должна наращивать военный потенциал, чтобы быть "готовой к войне".

Во время дискуссии экс-канцлер подвергла резкой критике действия правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа. Она заявила, что жестокость боевиков палестинского движения ХАМАС бесспорна. "И все же я считаю, что премьер-министр Нетаньяху очень жестко ведет сейчас эту борьбу, я бы сказала - безжалостно", - сказала Меркель. Она выразила сомнение в том, что таким образом ХАМАС удастся уничтожить. 

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Германия
Израиль
Россия
Украина
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