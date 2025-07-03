«Забытый советский проект»: Китай строит массивный реактивный экраноплан

Источник изображения: topwar.ru

Экранопланы – низколетящие летательные аппараты, идущие прямо над поверхностью воды, объединяют характеристики кораблей, самолётов и судов на воздушной подушке. Как указывается в издании Naval News, исторически СССР был основным оператором таких машин, построив знаменитого «Каспийского монстра» [«КМ»] и «Лунь»:

Некоторые советские образцы имели гигантские размеры, в то время как в остальном мире экранопланы были намного меньше. До последнего времени.

В сети появились изображения уникальной машины, строящейся в КНР. В издании уверены, что это новый тип экраноплана. Его обозначение и предназначение пока что не раскрываются.

Массивные экранопланы времён Холодной войны канули в Лету после распада СССР. И вот забытые советские проекты снова возрождаются – китайская машина является самым амбициозным экранопланом, построенным за десятилетия

- отмечается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Аппарат имеет габаритное Т-образное хвостовое оперение с двумя вертикальными стабилизаторами и относительно короткий размах крыла, на котором установлены 4 реактивных двигателя.

Серая окраска указывает на военное назначение машины. Возможно, экраноплан будет выполнять десантные задачи, осуществляя быструю доставку войск и бронетехники на вражеский пляж, или же отвечать за снабжение гарнизонов на островах.