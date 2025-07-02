Оружие на основе электромагнитного импульса: китайские достижения

Разработки Китая по вооружению с ЭМИ

Давно не секрет, что многие страны ведут разработку перспективного вооружения, в основе которого лежат новые физические принципы. В частности, изучается возможность создания оружия, построенного на принципе электромагнитного импульса.

Более того, уже представлено несколько образцов электромагнитных пушек, но исследуются новые технологии, которые позволят довести их до совершенства и заметно повысить мощность существующих образцов. Одним из лидеров в разработке ЭМИ-оружия является Китай, и сейчас мы расскажем о достижениях китайских инженеров в этой области на основе данных, имеющихся в открытом доступе.

В основе электромагнитного оружия с ЭМИ непосредственно для поражения цели используется электромагнитное излучение. По большому счету, это наведение токов с высоким напряжением на объект атаки, в результате чего у него нарушается работа электронного оборудования из-за возникающего перенапряжения. Считается оружием нелетального действия, безопасным для человека, но приводит к его небоеспособности.

Новейшие разработки

Недавно журналисты гонконгского издания South China Morning Post опубликовали довольно занимательную статью со скромным названием «Исследование: китайское энергетическое оружие» где привели факты, ранее публиковавшиеся только на китайских ресурсах научной направленности. В публикации сообщается о том, что в недрах научно-технического университета НОАК, расположенного в городе Чанша, при поддержке других исследовательских организаций Китая, была предпринята попытка постройки электромагнитной пушки с максимально достижимой мощностью импульса.

Разработки Китая по вооружению с ЭМИ

Решение такой задачи потребовало не просто технических усилий, а настоящего прорыва: создания передовых технологий и внедрения новейших компонентов. Этому предшествовали масштабные исследования и сложные инженерные расчеты, благодаря которым удалось заложить основу для принципиально новых решений в области электромагнитного вооружения.

Принципиальные составляющие

На базе полученных технологических решений в Китае уже были созданы несколько опытных образцов электромагнитных систем, прошедших лабораторные испытания. При соблюдении заданных условий эти установки подтвердили как возможность достижения расчетных характеристик, так и правильность выбранного направления в разработке. По всей видимости, китайские инженеры продолжают активно дорабатывать эту передовую технологию. Следующим шагом станет создание нового экспериментального образца с последующими испытаниями уже в условиях полигона. Если испытания пройдут без необходимости серьезной переработки конструкции, электромагнитное оружие может сравнительно скоро перейти из разряда перспективных разработок в полноценные боевые системы. О конкретных сроках говорить пока рано, но Народно-освободительная армия Китая явно проявляет к проекту повышенный интерес — а это может серьезно ускорить все этапы работ.

Применение ФАР

Журналисты издания South China Morning Post раскрыли ключевые особенности китайской программы создания электромагнитного оружия, включая описание принципа его действия. По их словам, концепция на первый взгляд выглядит достаточно простой, однако при ее реализации возникло немало технических сложностей. Тем не менее, две китайские научно-исследовательские организации сумели успешно справиться с поставленной задачей. Особое внимание в текущих разработках уделяется применению фазированных антенных решеток (ФАР). В отличие от моноблочных антенн, такие излучатели обладают рядом преимуществ. В частности, ФАР позволяет существенно повысить мощность создаваемого электромагнитного импульса и одновременно расширить зону поражения за счет направленного воздействия.

Образец системы с ЭМИ от CSGC и NORINCO на испытаниях

Перспективный ЭМИ-комплекс

С увеличением мощности электромагнитного импульса резко возрастают нагрузки на всю систему — как на фазированную антенную решетку, так и на вспомогательные элементы. Это приводит к сбоям в работе компонентов или даже их физическому разрушению. Чтобы избежать подобных последствий, необходимы специальные технические решения, позволяющие равномерно и точно распределять энергию между элементами антенны. Решением вопроса занялись инженеры из Оборонного технического университета Китая в сотрудничестве с Северо-Западным ядерным институтом (известными по аббревиатурам CSGC и NORINCO). Совместно они разработали специализированное устройство, способное делить и направлять импульсы по заданному алгоритму между отдельными модулями ФАР. Уже создан опытный образец, подтвердивший точность инженерных расчетов.

Система высокомощного микроволнового оружия Hurricane-3000 р

Интересно, что по габаритам устройство сравнимо с обычным бытовым вентилятором, хотя внутри него размещены сразу несколько функциональных блоков. Оно принимает исходный радиосигнал от генератора, обрабатывает его и распределяет по ячейкам антенны. Пока реализована поддержка конфигурации с восемью решетками, но архитектура системы допускает и другие варианты. Как отмечает South China Morning Post, разработанный делитель может создавать напряженность электрического поля порядка 80 кВ/м — это соизмеримо с эффектами от активации ядерных боеприпасов малой или даже средней мощности. Согласно расчетам, такая схема способна обеспечить мощность ЭМИ-комплекса на уровне 1 гигаватта.

Прибор-делитель на лабораторном стенде

Тем не менее, как подчеркивается, разработка все еще находится на ранней стадии: пока речь идет лишь о теоретических моделях и первых лабораторных испытаниях. Насколько велик ее реальный боевой потенциал — покажет только дальнейшая проверка. Также неизвестны даже ориентировочные сроки завершения полного цикла испытаний и перехода к созданию полнофункционального боевого образца.

Разработки Китая по вооружению с ЭМИ

Текущие достижения и планы Китая в области ЭМИ-вооружения

Разработка электромагнитного оружия в Китае ведется уже не первый год: предприятия оборонно-промышленного комплекса не только активно работают в этом направлении, но и представляют действующие образцы на различных выставках и закрытых демонстрациях. Однако именно новые решения на основе ЭМИ дадут толчок к развитию этой области и созданию полноценного вооружения будущего. Так, китайские компании уже продемонстрировали электромагнитные орудия в полноразмерном исполнении, установленные на самоходных шасси. Эти системы оснащены специализированной радиоэлектроникой и способны поражать цели либо путем продолжительного излучения, либо с помощью кратковременного, но мощного импульса. В частности, в преддверии Airshow China 2024, специалисты CSGC и NORINCO показали ряд прототипов ЭМИ-установок, работающих в диапазоне микроволнового излучения. Они смонтированы на серийных платформах, которые наделены специальным радиоэлектронным оборудованием и поражают указанные цели за счет длительного воздействия или с помощью короткого, но мощного импульса.

Одна из систем ЭМИ разработки CSGC и NORINCO

Конкретные тактико-технические характеристики (ТТХ) этих систем, как и спектр поражаемых целей, официально не раскрываются. Однако по доступной информации можно предположить, что речь идет, прежде всего, о противодействии БПЛА и другим элементам систем ПВО.

Китайский прогресс

Китай последовательно развивает направления, связанные с так называемым оружием на новых физических принципах — и электромагнитный импульс в этой сфере занимает важное место. В Поднебесной уже созданы и испытаны первые действующие образцы ЭМИ-систем, и, по мнению экспертов, их внедрение в боевые подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) — лишь вопрос времени. В то же время исследовательские центры и проектные институты, связанные с оборонной промышленностью, продолжают углубленную работу над следующими поколениями таких систем. Текущие технологические наработки в сфере ЭМИ, с большой долей вероятности, станут основой будущих комплексных программ вооружения на новых принципах — с прицелом на реальные боевые применения.

Макс Антонов