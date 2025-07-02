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Газета.ru

Генерал раскрыл схему запуска дронов-камикадзе ВСУ на Ижевск

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Источник изображения: gazeta.ru

Генерал Попов: атаковать завод в Ижевске могли с территории России

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали завод в Ижевске, вероятнее всего, были доставлены в РФ заранее и запускались с расстояния не более 300 км. Об этом заявил заслуженный военный летчик и генерал-майор Владимир Попов в интервью MK.ru.

По имеющимся данным, для удара по Ижевску противник предположительно использовал модернизированный вариант дрона-камикадзе Ан-196 «Лютый». У этого беспилотника нет шасси и изменена форма для увеличения дальности полета и уменьшения радиолокационной заметности.

«Запуск такой машины возможен только с катапульты. Конечно, они прилетели не с территории Украины, а запускались за 100-150 километров, максимум - 300», - уточнил эксперт.

Попов выразил мнение, что дроны заранее собрали, доставили в РФ и запустили со специальной установки. После взлета беспилотник сбрасывает шасси по сигналу, что облегчает саму конструкцию и уменьшает аэродинамическое сопротивление.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск атаковали украинские дроны. Главной целью противника стал электромеханический завод «Купол». Позже в сети появилась фотография с последствиями удара по предприятию.

По последним данным, число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Ижевск увеличилось до 45 человек. Выжить не удалось троим.

Ранее Поддубный связал удар дронов ВСУ по Ижевску с визитом главы МИД ФРГ в Киев.

Алена Зиновьева

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Германия
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Украина
Компании
ИЭМЗ Купол
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