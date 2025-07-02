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Газета.ru

"Полный коллапс". Какие слабые места есть в обороне Украины

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Источник изображения: gazeta.ru

Полковник Ходаренок назвал комплектование ВСУ уязвимой точкой в обороне Украины

ВС России продолжают наносить мощные удары по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Вместе с тем в обороне этой страны есть две точки уязвимости, которые могут привести к резкому снижению активности ВСУ и коллапсу переднего края: коммуникации и комплектование ВСУ личным составом. О проблемах в обороне Украины - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Проблема номер один

Для начала разберемся с коммуникациями. Дело в том, что ВПК Украины и на 10 процентов не обеспечивает потребности ВСУ в вооружении, военной и специальной технике, боеприпасах и управляемых ракетах, имуществе по службам тыла.

Практически все необходимые для ведения вооруженной борьбы материальные средства поступают от государств - участников НАТО. Но перед тем, как попасть на передний край, боекомплектам, заправкам топлива и сутодачам продовольствия надо проделать путь от западной границы Украины (портов на Черном море) до переднего края.

А это в военном деле и есть коммуникации (коммуникационные направления) - железнодорожные направления, военно-автомобильные дороги, трубопроводные линии, воздушные трассы и водные (морские и речные) пути.

Помимо прочего, войскам для приема транспорта с грузами, их переработки и дальнейшей отправки назначаются: на железных дорогах (водных путях) - распорядительные станции (порты), на воздушных линиях - аэродромы материального обеспечения (посадочные площадки).

Частям и соединениям назначаются выгрузочные станции (порты, пристани), на военно-автомобильных дорогах - пункты погрузки (передачи), на полевых магистральных трубопроводах и стационарных нефтепродуктопроводах - пункты выдачи горючего.

Именно эти составляющие единой транспортной системы (ЕТС) Украины обеспечивают непрерывную работу по подвозу материальных средств и эвакуацию поврежденной техники и раненых.

Безусловно, ВС РФ систематически наносит удары по всем перечисленным объектам ЕТС Вооруженных сил Украины. Но ее полный вывод из строя (включая мостовые переходы через реку Днепр и железнодорожные тоннели в западных районах Украины) приведет к практически мгновенному коллапсу переднего края.

Так что вполне возможно, усилия в этой сфере ВС РФ надо удвоить и утроить.

Проблема номер два

Второе слабое место в обороне Украины - комплектование частей и соединений ВСУ личным составом. Ни для кого не секрет, что мобилизационный резерв у Киева и так относительно невелик, а мобилизационные мероприятия проводятся с немалыми трудностями.

Нанесение больших безвозвратных и санитарных потерь ВСУ в ходе боевых действий может довольно быстро привести к полному истощению этого потенциала. И дело в ходе СВО, в общем-то, и идет в этом направлении. Опять-таки, усилия ВС РФ должны концентрироваться на выполнении именно этой приоритетной задачи.

Среди других слабых мест в обороне Украины можно было бы назвать и противовоздушную оборону. Это действительно так. Но по сравнению с коммуникациями и комплектованием личным составом это все-таки проблема более низкого уровня.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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Днепр
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