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Деловая газета "Взгляд"

В России анонсировали полет импортозамещенного МС-21

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МС-21-310
МС-21-310.
Источник изображения: Ростех/ОАК

Алиханов сообщил о предстоящем полете импортозамещенного МС-21

Полностью импортозамещенный самолет МС-21 должен подняться в небо в августе, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Министр уточнил, что коллеги из Объединенной авиастроительной корпорации рассчитывают поднять самолет в воздух со всеми российскими системами, при этом сейчас МС-21 уже совершает полеты с отечественными двигателями ПД-14, передает ТАСС.

Алиханов добавил, что все необходимые испытания и подготовка к полету идут по графику, и выразил уверенность в успешной реализации программы по импортозамещению комплектующих для МС-21.

Неделей ранее прошли сертификационные испытания МС-21 с российскими системами. В феврале Ростех отгрузил серийные двигатели для МС-21.

Александра Юдина

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Страны
Россия
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ПД-14
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МС-21
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