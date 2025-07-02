В России анонсировали полет импортозамещенного МС-21

Алиханов сообщил о предстоящем полете импортозамещенного МС-21

Полностью импортозамещенный самолет МС-21 должен подняться в небо в августе, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Министр уточнил, что коллеги из Объединенной авиастроительной корпорации рассчитывают поднять самолет в воздух со всеми российскими системами, при этом сейчас МС-21 уже совершает полеты с отечественными двигателями ПД-14, передает ТАСС.

Алиханов добавил, что все необходимые испытания и подготовка к полету идут по графику, и выразил уверенность в успешной реализации программы по импортозамещению комплектующих для МС-21.

Неделей ранее прошли сертификационные испытания МС-21 с российскими системами. В феврале Ростех отгрузил серийные двигатели для МС-21.

Александра Юдина