Путин в разговоре с Макроном заявил, что украинский конфликт является следствием политики Запада

По словам Путина, возможные договоренности с Украиной должны предусматривать устранение первопричин кризиса

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - В ходе телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона была рассмотрена ситуация вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин напомнил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.