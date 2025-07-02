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Интерфакс-АВН

Путин в разговоре с Макроном заявил, что украинский конфликт является следствием политики Запада

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Президент РФ Владимир Путин общается по телефону
Президент РФ Владимир Путин общается по телефону.
Источник изображения: © POOL

По словам Путина, возможные договоренности с Украиной должны предусматривать устранение первопричин кризиса

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - В ходе телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона была рассмотрена ситуация вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин напомнил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
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