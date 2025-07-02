Путин: причины конфликта на Украине нужно устранить

Долгосрочное урегулирование на Украине должно опираться на реалии на земле, подчеркнул глава государства

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Долгосрочное урегулирование на Украине должно устранить причины конфликта, а также опираться на реалии на земле.

Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном, содержание беседы передает пресс-служба Кремля.

Путин, отмечает Кремль, "подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии".