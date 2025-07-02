Российские ученые создадут робота для помощи космонавтам на МКС

Макет робота, оснащенный импеллерами и множеством шлюзов, представляет собой куб размерами 30х30х30 см

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июля. /ТАСС/. Ученые в России разработают робота-помощника для космонавтов на МКС. Он сможет выполнять часть рутинной работы за участников экспедиций, а также позволит ученым экспериментировать с управлением движением в невесомости, сообщил ТАСС на полях Открытой недели науки БРИКС+ ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова Антон Рогачев.

"Этот робот сможет автономно летать по станции, ориентируясь по камерам. В качестве помощника он сможет производить фотосъемку экспериментов на борту, следить за состоянием оборудования. Сейчас мы испытываем его на наземной модели МКС - тренажере, имитирующем условия на станции. Результаты позитивные", - сказал Рогачев корреспонденту ТАСС.

Макет робота, оснащенный импеллерами и множеством шлюзов, представляет собой куб размерами 30х30х30 см. В перспективе авторы планируют уменьшить его размеры.

"Мы намерены использовать алгоритмы искусственного интеллекта для реализации взаимодействия робота с внешней средой - космонавтами и оборудованием на МКС", - отметил он.

О форуме

Открытая неделя науки БРИКС+ проходит в рамках международного фестиваля "Наука 0+" в Рио-де-Жанейро с 30 июня по 7 июля в преддверии саммита БРИКС. Ее организаторами выступают Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, а также правительство штата, мэрия города и Федеральный университет Рио-де-Жанейро.

В течение недели в Бразилии пройдут международный форум научных коммуникаторов, выставка "Наука в лицах", акция "Ученые - в школы", день инноваций и фестиваль, популяризирующий исследовательскую сферу, с научными шоу, кинопоказами и мастер-классами. В рамках лекционной программы несколько десятков ученых из России, Белоруссии, Китая, Бразилии и других стран расскажут об актуальных научных исследованиях в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, БПЛА, биомедицины.

Проект "Наука 0+"

Международный фестиваль "Наука 0+" (Nauka 0+) проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. Сегодня он входит в число самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. В 2025 году фестиваль пройдет в десяти странах.

"Наука 0+" является ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году президентом РФ Владимиром Путиным. Фестиваль призван привлечь талантливую молодежь в сферу исследований, популяризировать науку, рассказывать о достижениях и перспективах российского научного сообщества, а также вовлекать ученых и разработчиков в решение важных задач развития общества и страны. Открытые недели науки стран БРИКС (BRICS science week 0+) и Открытые недели науки российских городов (Open science week 0+) входят в число мероприятий федерального проекта "Популяризация науки и технологий" госпрограммы "Научно-технологическое развитие РФ".

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