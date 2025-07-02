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ТАСС

Военно-социальный центр МО России внедрит ИИ для обработки запросов

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Заместитель министра обороны Анна Цивилева
Заместитель министра обороны Анна Цивилева.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Интеллект сможет оперативно, быстро обрабатывать запросы, заявила замглавы ведомства Цивилева

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Элементы искусственного интеллекта для обработки запросов в Военно-социальный центр в ближайшее время внедрят Минобороны РФ совместно с Минцифры. Об этом журналистам сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

"У нас сейчас разрабатывается программа по внедрению элементов искусственного интеллекта, который сможет оперативно, быстро обрабатывать запросы со стороны наших клиентов. Эти сервисы внедрятся совместно с Минцифры в ближайшее время", - указала статс-секретарь.

Она напомнила, что год назад, 1 июля 2024 года, в День ветеранов боевых действий по инициативе министра обороны Андрея Белоусова был открыт Военно-социальный центр, созданный для решения вопросов социальной направленности со стороны действующих военнослужащих, военных пенсионеров и их близких. Так, центр решает вопросы, касающиеся предоставляемых государством соцгарантий, зачисления военных пенсий, получения необходимых документов и другие. 

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