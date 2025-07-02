Будущее военного дела закладывается на Украине (Bloomberg, США)

Bloomberg: Россия мастерски стандартизует и масштабирует военное производство

В результате конфликта с Россией Украина превратилась в фабрику оружия, использование которого определяет сам облик поля боя, сообщает Bloomberg. Но и русские не стоят на месте: они преуспели в стандартизации производства и расширении его масштабов, налаживая выпуск техники в огромных количествах.

Алан Кроуфорд (Alan Crawford), Дарина Краснолуцкая

В обрамляющих Днепр лесистых дюнах под Киевом два приземистых беспилотных аппарата, чем-то напоминающих механизированных крабов, спускаются по пандусу на песок. 280-килограммовые роботы длиной примерно с тележку из супермаркета и вдвое шире управляются оператором по беспроводной связи, а их гусеницы легко справляются с пересеченной местностью.

Одна из моделей TerMIT оборудована простой стальной платформой для доставки боеприпасов на передовую. У другой же есть надстройка, из-за которой она смахивает на миниатюрный комбайн. Но вместо того, чтобы собирать, она, наоборот, сеет смертоносный урожай противотанковых мин одним нажатием кнопки.

Это будущее военного дела, и оно закладывается на Украине. Три с половиной года полномасштабного конфликта с Россией превратили страну в фабрику оружия, которое предопределяет сам облик поля боя. Новые виды вооружений разрабатываются и внедряются в войска в невероятно сжатые сроки по сравнению с любой точкой мира — и к тому же за малую часть стоимости.

Украина по-прежнему опирается на американскую разведку и союзническую ПВО при перехвате российских ракет. Однако до 40% своего оружия Киев, по словам президента Владимира Зеленского, производит сам. По мнению украинского руководства, это может послужить уроком союзникам по НАТО, как нарастить производство, предвидя опасное и нестабильное будущее.

“Что касается бронетехники мы можем производить столько, сколько вам нужно”, — сказал советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин в ходе интервью в Киеве. Производство оружия он назвал “украинской нефтью” — то есть стратегическим активом страны. “Мы переосмысливаем военные действия как таковые, — сказал Камышин, бывший аудитор KPMG, впоследствии глава “Украинской железной дороги”. — Моя страна становится арсеналом свободного мира”.

Над Украиной по-прежнему нависает угроза самому существованию страны. Недавно главнокомандующий ВСУ предупредил, что президент Владимир Путин сосредоточил на линии фронта и вблизи ее до 695 000 солдат. Российские войска ужесточают наступление по всему фронту, одновременно обстреливая украинские города ракетами и беспилотниками (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ), а Путин упрямо отвергает всякие призывы к прекращению огня.

Ключом к сопротивлению Украины стала способность приспосабливаться в условиях необходимости — с некоторых пор именно она стала движущей силой революции в сфере обороны страны.

Когда Россия ввела войска в начале 2022 года, Максим Васильченко работал в фирме по производству оборудования для пищевой промышленности и устанавливал и программировал оборудование для таких компаний, как Tetra Pak и GEA Group. Теперь он делает военных роботов.

Он и его коллеги воспользовались своим опытом в помощь друзьям, отправившимся на передовую. Когда у них закончились деньги, им посоветовали создать компанию, чтобы привлечь финансирование. В результате на свет появилась TenCore, звезда зарождающейся военной робототехники, и ее детище под названием TerMIT.

Поскольку фронт находятся под недреманным оком беспилотников, развертывание машин сводит к минимуму риски для личного состава. TerMIT оснащен спутниковым интернет-приемником Starlink и умещается в кузов универсала Skoda Octavia.

Он состоит из встроенных модулей, которые можно менять для ремонта или модернизации. На выбор имеется три версии, одна из которых оснащена крупнокалиберным пулеметом Browning или гранатометом Mk 19. “Пусть роботы воюют!”, — говорится на сайте TenCore.

Более 20 воинских частей уже используют TerMIT, причем некоторые из них полностью делегировали им доставку провианта и боеприпасов на расстояние до 20 километров, а также эвакуацию раненых и вывоз убитых.

Здесь действует ледяной расчет: машины не просто расходный материал, они обходятся дешевле людей. Один погибший солдат обходится государству в 16 миллионов гривен (около 380 000 долларов) — 15 миллионов в качестве компенсации семье и миллион на закупку обмундирования и техники. TerMIT же в базовой комплектации стоит всего 20 000 долларов.

Со времен запуска компании в феврале 2024 года штат TenCore вырос с пяти сотрудников до 175. А стартовый капитал в размере 26 000 долларов превратился в 1,5 миллиона долларов дохода в прошлом году и, по прогнозу, достигнет 80 миллионов долларов в 2025 году при производстве более двух тысяч единиц.

Инвесторы предлагали выкупить компанию, но TenCore пока сопротивляется, объяснил 39-летний Васильченко в своем спартанском кабинете, “украшенном” лишь парой артиллерийских гильз и пластиковой канистрой красного дизеля на полу. Это одно из шести помещений компании — плюс сборочная площадка. Производство рассредоточено, чтобы свести к минимуму перебои в работе из-за российских авиаударов.

В джинсах, кроссовках и черной футболке, Васильченко объяснил, что залог успеха компании — в налаженных контактах и работе напрямую с командирами. Он показывает чат-группу с примерно 40 участниками, и все они публикуют отзывы о том, как машина себя показала и что можно улучшить.

Сообщения приходят каждые пять-десять минут. Квинтэссенция философии TenCore — это скорость. Иностранные правительства “очень мешкают” с закупками, говорит он: “У нас на это нет времени”.

Недорогие беспилотники для атак на российские позиции и уничтожения бронетехники противника в корне изменили сам характер боя. Пожалуй, ярчайшей демонстрацией этих возможностей стало уничтожение стратегических бомбардировщиков противника синхронными ударами по авиабазам от Крайнего Севера до Сибири в начале июня. Около 70% российской техники на фронте уничтожается беспилотниками.

Простреливаемая зона поражения, где солдаты подвергаются постоянному риску, неуклонно расширяется. Беспилотники с видом от первого лица теперь работают практически в любую погоду, как днем, так и ночью, и доставляют снаряжение солдатам, запертым в собственных окопах, и даже кровь раненым.

Но и Россия не стоит на месте: она адаптирует “Шахеды” [“Герань”] иранской разработки и использует неуязвимые для помех оптоволоконные беспилотники.

Только в мае Москва нарастила выпуск боевых беспилотников почти на 17%, сообщил близкий министру обороны аналитический центр. Киевляне то и дело слышат жужжащие рои российских беспилотников.

Россия преуспела в стандартизации производства и расширении его масштабов, налаживая выпуск техники в огромных количествах, Украина же делает ставку на изобретательность и новшества. Какая из этих моделей победит, она и определит исход конфликта.

Егор Дудинов — один из тех, кто пытается принести победу Украине. “Айтишник” по образованию, он быстро осознал всю важность радиоэлектронной борьбы и еще в начале конфликта понял, что Украине не хватает технологий для самообороны. Поэтому он решил что-то с этим сделать.

Современное поле боя изобилует различными типами электронных сигналов, и Дудинов с парой партнеров начали разрабатывать устройство, которое сможет отслеживать и определять их источник. После полугода работы при поддержке Министерства обороны Украины на свет появилось устройство, которое может обнаруживать сигналы радаров противника, средств РЭБ и даже операторов беспилотников на расстоянии до 30 километров.

Главная проблема для украинских военных компаний, как государственных, так и частных, — это деньги. По словам Дудинова, доноры и инвесторы в большинстве своем хотят скорых результатов, солидных доходов и, главное, эффектных роликов с передовой, чтобы они тут же “завирусились” в интернете. Его компания Falcons получает финансирование от иностранных военных ведомств, которые платят за прямые трансляции непосредственно с поля боя.

“Ситуация на фронте меняется как никогда стремительно, — сказал Дудинов по видеосвязи из неизвестного места в военной форме и с автоматом на ремне. — Поэтому крайне важно иметь возможность как можно скорее опробовать все на поле боя”.

На оборонные закупки Киев располагает бюджетом порядка 12 миллиардов долларов, хотя страна могла бы производить военную технику на сумму втрое большую. Поскольку европейские правительства выделяют сотни миллиардов на оборону, Украина утверждает, что сможет частично удовлетворить этот спрос.

Точнее, сможет, но по окончании конфликта: в настоящее время любой оружейный экспорт запрещен законом. Этот вопрос — непреходящий источник напряженности между отраслевиками и правительством.

Когда компании только вышли на арену в 2022 году, финансирование было обильным, но с тех пор иссякло, хотя производственные возможности, наоборот, резко расширились, объясняет Юлия Высоцкая, директор по внешним связям лоббистской организации Лига оборонных предприятий Украины.

Страхи правительства, что украинское оружие окажется в руках России или что международные союзники усомнятся в продажах оружия в военное время, она считает неуместными.

“Экспорт был, есть и будет под строгим контролем, и он должен поощряться руководством страны, — сказала Высоцкая. — У Украины очень короткие сроки поставки. Мы быстрее, мы дешевле, и у нас очень высокое качество, потому что мы проверены в боях”.

Компаниям также все чаще приходится учитывать неотъемлемые риски — в частности, при использовании китайских комплектующих, учитывая близость Пекина к России.

Falcons по возможности использует украинские комплектующие. TenCore сократила долю китайских узлов с 50% в прошлом году до всего 15% сегодня. Учитывая сомнения в благосклонности президента Дональда Трампа и его готовности помогать Украине, компания работает над тем, чтобы исключить и американские детали.

На данном этапе главная задача — убедиться, что передовые идеи воплощаются в конкретный продукт. Бывший служащий JP Morgan и Deutsche Bank Роман Сульжик, управляющий венчурным фондом для военных кампаний, пытается предугадать, где будет следующий технологический прорыв.

Один вариант подразумевает “подсвечивание” цели лазером и автоматическое поражение беспилотником. Другой предлагает разработку программного обеспечения и массива микросхем, которые послужат микроантеннами для фильтрации шума, поставленных противником помех и подмененных координат.

Третий проект — это гаражное производство твердого топлива для дешевых ракет против беспилотников “Шахед”. Авторы пока не придумали, как именно это будет работать, но Сульжик уверен, что придумают.

“Мужик, ты даже не представляешь, — говорит он с великим воодушевлением о “потрясающих” идеях, развалившись на мешке с фасолью в хипстерской кальянной в центре города. — Украинская военно-техническая сцена сейчас — вообще огонь”.