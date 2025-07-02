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Военное обозрение

«Охраняем его круглосуточно»: британский истребитель F-35B не может покинуть Индию после поломки

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Источник изображения: topwar.ru

Британский палубный истребитель F-35B уже более двух недель не может покинуть Индию после того, как 14 июня ему пришлось приземлиться в гражданском аэропорту Тируванантапурама на юге страны.

Самолёт участвовал в операции Highmast – развёртывании АУГ в Индо-Тихоокеанском регионе. Машина после выполнения учебной задачи должна была совершить посадку на авианосец Prince of Wales, но вместо этого была вынуждена совершить аварийную посадку в Индии.

В палате общин попросили правительство разъяснить, что делается для обеспечения безопасности истребителя, в том числе в части защиты технологий, и возвращения его в эксплуатацию, «пока он находится в ангаре и вне нашего поля зрения».

Самолёт остаётся под строгим контролем Британии, а персонал ВВС охраняет его круглосуточно. Его безопасность в надёжных руках, поскольку экипаж ВВС постоянно находится рядом с ним

- пояснили в Минобороны.

Хотя причина инцидента официально не разглашается, предполагается, что машина не смогла вернуться на авианосец из-за поломки. ВВС Индии и органы гражданской авиации незамедлительно дали разрешение на посадку самолёта, после чего он был перемещён в ангар в международном аэропорту Тируванантапурама.

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Страны
Великобритания
Индия
Продукция
F-35B
Проекты
Авианосец
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