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Военное обозрение

Европа начала разработку танка нового поколения MARTE

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Источник изображения: topwar.ru

Иллюстративное изображение

Согласно информации, опубликованной концерном KNDS, оборонная промышленность ЕС достигла важной вехи, официально запустив проект MARTE (Main ARmoured Tank of Europe, «основной боевой танк Европы»), предполагающий создание ОБТ нового поколения.

За программу отвечает компания MARTE ARGE GbR – совместное предприятие KNDS Deutschland и Rheinmetall Landsysteme. Она была запущена после выделения первого гранта из Европейского фонда обороны в размере €20 млн. В этом проекте принимают участие 51 юридическое лицо (крупные промышленные игроки, компании среднего размера, исследовательские институты, инновационные малые и средние предприятия) из 12 стран.

Предполагается, что MARTE станет единым для всех стран ЕС ответом на насущную потребность в перспективном ОБТ. В рамках проекта будут проведены комплексные исследования и разработана передовая бронированная платформа.

Как пояснил подрядчик, несмотря на появление новых технологий, танки по-прежнему необходимы для прорыва обороны противника, контроля над территорией и защиты механизированных соединений:

Война на Украине стала отрезвляющим подтверждением этого факта, продемонстрировав, что тяжелая бронетехника не устарела, а крайне необходима в конфликтах высокой интенсивности.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, опыт боевых действий показал, что современные ОБТ, оснащенные передовыми системами защиты, продвинутыми датчиками и скоординированной огневой мощью, являются незаменимыми на поле боя.

По всей Европе вооружённые силы многих стран срочно ищут способы обновить или модернизировать танковые войска, состоящие из устаревших платформ, таких как Leopard 2, Challenger 2 и различных образцов советской эпохи. Новая платформа должна быть способна справиться с такими современными угрозами как высокоточные боеприпасы, беспилотники и средства РЭБ за счёт повышения мобильности и живучести, оцифровки управления и способности вести сетецентрические операции.

В основе проекта MARTE лежат пять рабочих пакетов, каждый из которых курируется ведущей европейской оборонной компанией: KNDS Deutschland и Rheinmetall Landsysteme из Германии, Leonardo из Италии, Indra Sistemas из Испании и SAAB из Швеции.

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