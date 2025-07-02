«Отказ системы выпуска шасси»: Минобороны подтвердило падение боевого самолёта в Нижегородской области

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В Нижегородской области потерпел аварию не истребитель Су-27, а фронтовой бомбардировщик Су-34, следует из данных Минобороны. В военном ведомстве подтвердили инцидент с самолетом.

По данным Минобороны, причиной аварии с самолетом стала неисправность системы выпуска шасси, одна из стоек не выпускалась, несмотря на неоднократные попытки экипажа устранить неисправность в полете. Руководителем полетов было принято решение о катапультировании экипажа, который отвел самолет от населенного пункта и покинул его. Су-34 выполнял тренировочный полет и был без оружия на борту.

При заходе на посадку произошёл отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж провёл несколько попыток по устранению неисправности в полёте, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полётов экипаж вывел самолёт в безопасную зону и катапультировался.

- говорится в сообщении.

Пилота бомбардировщика нашли сразу, а штурмана пришлось искать дольше, его обнаружили по аварийному маячку. К сожалению, он получил закрытые травмы, не совместимые с жизнью, ударившись о дерево при приземлении. Обнаружившие его спасатели передали медикам, но в больнице его спасти не удалось.

Штурман Су-34, который разбился в Нижегородской области, скончался от полученных закрытых травм.

- пишет канал Mash.

Ранее сообщалось, что российский истребитель упал в районе поселка Велетьма недалеко от города Кулебаки Нижегородской области. Изначально говорилось о Су-27.