Они не хотят поддерживать ВСУ, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мнение "Мир любой ценой", связанное со скорейшим мирным урегулированием конфликта, активно расходится среди жителей Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах по итогам мониторинга публикаций в соцсетях.

"В украинском обществе уже давно царят настроения "мир любой ценой". Мы неоднократно сталкивались и с более жесткими комментариями: "Чем больше вэсэушников будет уничтожено, тем скорее закончится война". При этом авторы не только проживают на Украине, но и связаны с правительством страны", - сказал собеседник агентства.

В качестве примера он привел то, что в последние дни в украинских чатах идет активное обсуждение комментариев малоизвестного пользователя Х, в котором девушка написала, что не хочет поддерживать финансово ВСУ, так как выступает за скорейшее мирное урегулирование.