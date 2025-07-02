ВВС США интегрируют израильскую систему EarthSolver по определению трёхмерных координат в режиме реального времени

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Соединенные Штаты буквально увлечены созданием всевозможных передовых платформ для армии, не гнушаясь и зарубежными разработками. Ну с гиперзвуком даже догнать Китай и Россию не получается, зато пусть будет нечто, почти не имеющее аналогов в мире в другом, особенно в части ПО и передового вспомогательного ИТ-оборудования. Вот интересно, американские военные хоть успевают все это изучить и научиться применять?

Израильская компания по производству оборонных информационных систем TSG IT Advanced Systems (TASE) сегодня объявила о получении первого заказа в рамках соглашения о сотрудничестве, которое она подписала в марте с ведущим международным поставщиком военных технологий. Ежедневная израильская газета, посвященная экономическим и финансовым вопросам, Globes сообщает, что сумма заказа для TSG, которая разрабатывает передовые программные системы и решения для оборонного и коммерческого рынков, составляет сотни тысяч долларов.

Источник сообщил изданию, что заказчиком выступили ВВС США. Хотя сумма реально скромная для Пентагона. Скорее всего, речь идет о тестовой закупке израильской системы EarthSolve.

Кроме того, это только один из этапов реализации проекта, в рамках которого передовые технологии TSG будут интегрированы в современные сенсорные системы обороны ВВС США. В рамках заказа израильская компания предоставит лицензии на использование разработанной ею передовой системы EarthSolve.

Наш продукт EarthSolve повышает эффективность и производительность их продукта на десятки процентов

— рассказал президент TSG Пини Юнгман в интервью Globes.

Компанию TASE в равных долях контролируют Formula Systems (Nasdaq: FORTY) и Israel Aerospace Industries (IAI). Компания разрабатывает различные передовые технологии для использования подразделениями армии обороны Израиля и другими силовыми структурами в стране и по всему миру. Продукция компании предназначена для проведения военных операций в воздухе, на суше, на море, а также для разведки и защиты тыла.

Среди продукции TASE: системы аэрофотосъемки, которые включают в себя идентификацию и отслеживание и используются для перехвата и оповещения, системы командования и управления, системы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, разведывательные системы для планирования атак на цели и разведывательные системы для правоохранительных органов.

Эта система EarthSolve, также известная как Sky Solver, которую заказал Пентагон, позволяет точно определять (извлекать) трехмерные координаты в режиме реального времени. Система была разработана таким образом, чтобы ею было легко управлять, позволяя каждому тактическому уровню в полевых условиях независимо генерировать точные координаты.

Система EarthSolve отличается высокой скоростью работы и большим масштабом, а также способна выдавать насыщенное и детализированное изображение цели. Она основана на сочетании передовых алгоритмов из областей фотограмметрии и обработки изображений. Система поддерживает комбинацию аэрофотоснимков и снимков со спутников, поступающих от широкого спектра датчиков, для получения точных целей, которые также включают трехмерную оценку точности.