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Ростех

Партнер Ростеха разработал легкого робота из углепластика

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Партнер Ростеха разработал легкого робота из углепластика
Партнер Ростеха разработал легкого робота из углепластика.
Источник изображения: Фото: Тульский государственный университет

Прототип наземного композитного комплекса представлен на форуме «Инженеры будущего» студентами ПИШ Тульского госуниверситета

Студенты передовой инженерной школы (ПИШ) Тульского государственного университета представили на форуме «Инженеры будущего» прототип роботизированного наземного комплекса из композитных материалов. Машина, представленная на факультете холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех в рамках форума, имеет высокую маневренность и может нести различное оборудование для решения широкого спектра задач.

Композитные материалы делают конструкцию робота одновременно прочной и легкой, повышают его подвижность, скорость и запас хода. По массе он значительно выигрывает у аналогичных разработок из металла. Робот устойчив к коррозии, что важно при работе во влажной среде, и не требует окраски.

Материалы конструкции также снижают радиолокационную и тепловую заметность комплекса — они хуже отражают радиоволны, а их меньшая теплопроводность затрудняет обнаружение инфракрасными датчиками.

«Партнерство с ведущими вузами на базе ПИШ позволяет решать большой комплекс научно-практических задач. В частности, в результате перспективных исследований и разработок появляются современные конкурентоспособные изделия с большим потенциалом. Один из них — роботизированная платформа от передовой инженерной школы на базе ТулГУ. Легкий и маневренный колесный робот можно гибко адаптировать под широкий спектр задач при помощи сменных целевых модулей», — отметили в Ростехе.

Холдинг «Высокоточные комплексы» и Тульский государственный университет начали готовить инженеров специально под запрос для оборонно-промышленного комплекса на базе передовой инженерной школы с сентября 2024 года. Коллектив научных сотрудников и студентов вуза совместно с холдингом разрабатывает в том числе семейство автономных роботов из перспективных композитных материалов с искусственным интеллектом.

Госкорпорация Ростех и ТулГУ на полях проходящего в Тульской области форума «Инженеры будущего» подписали стратегическое соглашение о развитии научно-производственной кооперации. Основная цель подписанного документа — интеграция научного и образовательного потенциала вуза и промышленных предприятий из контура Госкорпорации. Также стороны намерены активизировать проведение совместных исследований и опытно-конструкторских работ. В частности, планируются исследования по беспилотным авиационным системам и наземным боевым роботизированным комплексам с применением искусственного интеллекта.

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