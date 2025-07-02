Дрон вместо утки: как охотничье оружие помогает бороться с беспилотниками в СВО

Военнослужащие Вооруженных сил России группировки войск "Центр" специальной военной операции тренируются сбивать малые дроны из охотничьих ружей, используя в качестве целей мишени-тарелочки, имитирующие беспилотники неприятеля и запускаемые специальной катапультой. Об этом сообщил концерн "Калашников". ТАСС — о том, как гладкоствольное оружие применяется в СВО для защиты от ударных FPV-дронов, и о важности получения бойцами таких навыков

Массовое применение миниатюрных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — отличительная особенность спецоперации. Дроны, используемые десятками тысяч, изменили характер боевых действий, появились новые способы защиты от беспилотников. Идет непрерывное развитие как средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), воздействующих на каналы связи дронов, так и помехоустойчивости радиоаппаратуры беспилотников.

Охотничьи ружья как средство ближнего перехвата миниатюрных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) используются в специальной военной операции больше года. Как показала практика, облако мелкой дроби, выпущенной в сторону дрона из охотничьего ружья, с большой вероятностью поражает даже миниатюрный скоростной беспилотник.

Офицер запаса ракетных войск и артиллерии, ветеран боевых действий Алексей Саканцев сообщил в беседе с ТАСС, что такая эффективность гладкоствольного оружия достигается большим количеством поражающих элементов в одном выстреле, которые приходятся на поверхность дрона. Специалист отметил, что даже скорострельное оружие, ведущее огонь пулями, за выстрел поражает меньшую единицу пространства. "У стрелкового оружия можно повысить плотность огня, но за счет повышения темпа стрельбы, а это чревато перерасходом боеприпасов, нагревом оружия, перегревом и прочими техническими моментами — износом и т.д., — сказал он. — Это просто экономически нецелесообразно, и нужно таскать с собой большое количество боеприпасов".

Ружья против дронов

В апреле 2024 года Минобороны России сообщило о мобильных группах, охраняющих инженерные подразделения от атак украинских дронов. Помимо ручных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), военнослужащие вооружены гладкоствольными ружьями. Военнослужащие другого такого отряда сбивают дроны из самозарядного карабина "Вепрь" с магазинным питанием, а о приближении БПЛА их оповещает портативный пеленгатор с дальностью действия до 3 км.

"70 лет оружию будет в этом году, — рассказал о своей двустволке боец отряда "Факел" в мае 2024 года. — Работает до сих пор. Хороший, кстати, помощник против дронов-камикадзе, очень эффективно. То, что на ходу было сбито, на подлете, значительная часть этого [сбита] благодаря именно таким "антидроновым" ружьям".

Минобороны России неоднократно рассказывало о курсах обучения "охоте" на FPV-дроны среди бойцов, готовящихся к участию в СВО. В мае 2025 года в таких занятиях в тыловом районе спецоперации приняла участие Анна Тараносова, чемпион России по практической стрельбе. Спортсменка отметила, что ружье — один из способов противодействия дронам с оптоволоконным каналом связи (на них не действуют системы РЭБ). "Поскольку "гладкое" оружие непривычно для нашего бойца, появилась у нас идея, что раз мы, спортсмены, обладаем некими навыками, почему бы не поделиться ими, — сообщила Тарасова. — У нас ускоренный курс, поэтому еще надо дать отдельное внимание тому, что ребята-то здесь мотивированы".

В конце июня текущего года концерн "Калашников" рассказал в Telegram-канале, как военнослужащие обучаются поражать малоразмерные БПЛА из двуствольной охотничьей "вертикалки" ИЖ-27. В концерне отметили, что хотя двухзарядное ружье уступает полуавтоматическим моделям в боевой скорострельности, оно обладает несколько большей мощностью, компактнее. К тому же, по мнению опытных стрелков, тренированному бойцу для поражения дрона достаточно двух точных выстрелов.

Алексей Саканцев считает, что проходить такое обучение должны все военнослужащие. "Если кто-то начальник столовой и она расположена в тылу относительно линии боестолкновения, ни разу не гарантирует, что в нее ничего не прилетит. Поэтому он тоже должен уметь отбивать подобные атаки", — сказал ветеран боевых действий, выразив мнение, что противник увеличил дальность применения FPV-дронов.

"Если подразделение подготовлено, если они обучены <...> стрелковой работе по объектам подобного типа, если они не испугались, не спрятались, не залегли, а отбиваются, стреляют по атакующим аппаратам, то подразделение имеет высокие шансы отбиться, отразить атаку", — добавил офицер запаса со ссылкой на анализ боевого опыта.

"Свинцовая туча", книппели, многоствольные системы

В России разработаны специальные боеприпасы для гладкоствольного и нарезного стрелкового оружия, предназначенные для борьбы с беспилотниками. К примеру, в октябре 2024 года госкорпорация "Ростех" представила ружейные патроны серии IGLA, которые, по заявлению разработчика, эффективнее справляются с металлическими и пластиковыми элементами дронов за счет плотной и широкой осыпи дроби. Помимо этого, в серию входят патроны IGLA LEX Tracer, визуализирующие полет дроби на дистанции до 100 м за счет светового элемента, а также IGLA LEX 100, где используется дробь из особо твердого и прочного сплава.

В феврале 2025 года военнослужащие танкового батальона бригады "Невский" добровольческого корпуса рассказали ТАСС о создании дробовых патронов для стрельбы из автоматов и пулеметов. "По сути, это дробь, умело запрессованная в обычный автоматный патрон, — сообщил представитель корпуса. — Очередь такими пулями, и перед дроном противника вырастает непреодолимое облако". Каждый патрон содержит шесть металлических шариков с высокой поражающей способностью. "Посылаешь свинцовую тучу в направлении беспилотника — [это] гарантирует большую процентную вероятность, что он будет сбит", — поделился опытом применения новинки один из бойцов.

"Существует тип боеприпасов — так называемые книппели, где поражающие элементы (шарики, дробинки, картечь) связаны стальными или кевларовыми тросиками", — сообщил ТАСС Алексей Саканцев. "Сама по себе концепция такого боеприпаса эффективна, — пояснил он. — Книппель — слово, пришедшее из военно-морской артиллерии прошлых времен, когда гладкоствольные пушки стреляли по вражескому кораблю не просто ядрами, а половинками ядер или двумя ядрами, скрепленными цепью. Задачей этого боеприпаса было перебить мачты, вырывать паруса, разорвать такелаж и т.д. За счет большей площади поражения этой цепью он демонстрировал эффективность". Эксперт отметил, что такие боеприпасы для ружей выпускаются различными производителями, они отличаются по конструкции, качеству и цене. Ветеран боевых действий поделился мнением, что многие военнослужащие тестировали патроны с книппелями, однако предпочитают обычные дробовые патроны, считая их более универсальными против малых беспилотников.

В декабре 2024 года Минобороны России обнародовало видео, на котором показана работа мобильных "дронобойных" групп Южной группировки войск. Багги, на которых передвигаются бойцы, оснащены 24-ствольными установками, стреляющими зарядами картечи, а также тепловыми ловушками. "Экипаж машин уже неоднократно поражал БПЛА противника, обеспечивая безопасность и защиту расчетам комплексов", — отметили в военном ведомстве.

Запад догоняет

На Западе внимательно изучают боевые действия в рамках специальной военной операции России. Одно из решений, которое закуплено и изучается в Корпусе морской пехоты США для борьбы с малыми БПЛА, — умный прицел серии SMASH израильского производителя SmartShooter. Быстросъемное устройство из блока с коллиматорным прицелом и дополнительными элементами управления монтируется на винтовку. Стрелок указывает SMASH цель, прицел берет ее на сопровождение, показывая на дисплее вычисленную с учетом всех поправок точку, куда военнослужащему нужно наводить оружие. Если цель движется, прицельная марка постоянно перемещается. Для поражения цели стрелку необходимо удерживать спусковой крючок и наводиться на марку, а оружие самостоятельно сделает выстрел в оптимальный момент.

Аналогичную систему запатентовал концерн "Калашников". Отечественная разработка снабжена системой автоматического обнаружения цели на основе заранее заданной библиотеки изображений.

"Использование различных типов [стрелкового] оружия <...> на Украине увеличило спрос на наши дробовики, которые будут продаваться в модификации для борьбы с дронами, — сообщил в беседе с американским еженедельником Defense News один из руководителей итальянской военной компании Benelli Armi Мауро Делла Констанца. — Мы получили много запросов на информацию (о тактике ВСУ по борьбе с БПЛА с помощью стрелкового оружия — прим. ТАСС) от стран НАТО". Еженедельник отметил, что Benelli Armi уже поставляет свои гладкоствольные ружья с боеприпасами, предназначенными для борьбы с дронами, армиям Франции и Италии.

В статье на сайте Военно-морского института США за апрель 2025 года подполковник Корпуса морской пехоты (КМП) Тимоти Уоррен делится мнением, что для защиты от дронов предпочтительнее использовать специальные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронного подавления, но если беспилотники их обходят, то дробовики становятся "последней линией обороны" против них. "Сухопутные войска и КМП США запросили у частных производителей информацию о новых способах борьбы с дронами с помощью стрелкового оружия <...>, однако дробовики являются немедленным решением, которые [соответствующие] службы должны включить в свои оборонные стратегии на случай будущих военных конфликтов", — считает офицер.

Виктор Бодров