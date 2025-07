TNI: радар "Дон-2Н" видит объект в пять сантиметров за две тысячи километров

Строительство радара “Дон-2Н” стало выдающимся инженерным достижением, поскольку потребовало использования высокоточных технологий и сложного программного обеспечения, пишет TNI. И результат оправдал себя — теперь небо над Россией надежно защищено от любых ракетных атак.

Брэндон Вайхерт

Российский радар “Дон-2Н”, известный в НАТО под названием Pill Box или “Таблетница”, — ключевой элемент стратегической инфраструктуры, защищающей Москву от угроз баллистических ракет. Эта стационарная радиолокационная станция кругового обзора расположена под Софрино в Пушкинском районе Московской области, этот огромный радар с фазированной антенной решеткой представляет собой важнейший компонент российской системы противоракетной обороны А-135.

Расширенные возможности, уникальная конструкция и неуклонная модернизация “Дон-2Н” подчеркивают его важность в системе национальной безопасности России.

История радара “Дон-2Н”

“Дон-2Н” — внушительная конструкция характерной формы усеченной пирамиды. Каждая из его четырех сторон оснащена крупноапертурными активными фазированными антенными решетками диаметром 18 метров. В совокупности это обеспечивает 360-градусное покрытие для обнаружения и отслеживания ракет. Рядом с каждой круговой поисково-следящей решеткой находится квадратная размером 10 метров для наведения ракет-перехватчиков по каналу передачи данных. Радар работает в сантиметровом диапазоне, что позволяет ему обнаруживать даже небольшие объекты — как сообщается, размером до пяти сантиметров на расстоянии до 2 000 километров и на высоте до 40 километров.

Мозг системы — суперкомпьютер “Эльбрус-2”, который проводит сложные вычисления для отслеживания нескольких целей, анализа траекторий и координации ракет-перехватчиков. Собственные вычислительные мощности обеспечивают автономную работу “Дон-2Н” — а в случае нарушения связи с центром управления эта возможность может оказаться решающей.

Радар с фазированными антенными решетками и электронным сканированием обеспечивает круговой обзор, быстрое обнаружение и надежное сопровождение целей. Его способность непрерывно сканировать верхнюю полусферу — небо и ближний космос — обмениваясь информацией с другими системами ПВО-ПРО еще более повышает ее универсальность.

Как и многое в современной военной истории страны, разработка РЛС “Дон-2Н” уходит корнями в геополитику холодной войны и восходит к Договору об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Этот договор позволял США и СССР выбрать по одному району для разворачивания противоракетной обороны. США выбрали Северную Дакоту — где сосредоточена большая часть наземных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, СССР же отдал приоритет Москве, что отражает политическое и символическое значение столицы.

Строительство “Дон-2Н” началось в 1978 году, и к 1989 году радар достиг полной эксплуатационной готовности. Он был официально принят на вооружение в 1996 году после всесторонних испытаний и внедрения в систему А-135. Прототип под названием “Дон-2НП” (по классификации НАТО: Horse Leg или “Лошадиная нога”) разрабатывался на испытательном полигоне Сары-Шаган в Казахстане и служил для обкатки технологий, позже внедренных в “Дон-2Н”.

Строительство “Дон-2Н” само по себе стала выдающимся инженерным подвигом, поскольку потребовало передовых материалов, высокоточного производства и сложного программного обеспечения для удовлетворения запросов современной противоракетной обороны. Ключевую роль в производстве высококачественных микроволновых и миллиметровых компонентов радара, соответствующих строгим военным стандартам, сыграл один из институтов наукограда Фрязино к северо-востоку от Москвы.

Стратегическое значение РЛС “Дон-2Н” подчеркивается тем обстоятельством, что начиная с Единого комплексного оперативного плана от 1998 года американские военные выделяют по 69 ядерных боеприпасов для его нейтрализации, тем самым косвенно признавая предполагаемую угрозу стратегическим интересам США. Столь пристальное внимание отражает роль радара в срыве потенциальных ракетных атак и подчеркивает его исключительную важность для России.

Задачи “Дон-2Н”

Основная роль “Дон-2Н” заключается в обнаружении и отслеживании межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и других баллистических угроз Москве. Его задача — обеспечить раннее предупреждение и позволить А-135 вовремя развернуть перехватчики, в том числе ракеты 53Т6 (по классификации НАТО: Gazelle или “Газель”). Способность радара распознавать боеголовки, отличать их от ложных целей и противодействовать активным помехам еще больше повышает его эффективность против сложных ракетных угроз.

Помимо противоракетной обороны, “Дон-2Н” вносит вклад в космическое наблюдение России, автоматически обнаруживая и отслеживая объекты на орбите и передавая данные о траектории в центр.

Выдающаяся чувствительность радара была продемонстрирована в совместном с американцами эксперименте 1994 года в рамках программы ODERACS 1, где он обнаружил пятисантиметровый сферический объект на расстоянии до 2 000 километров, превзойдя аналоги, включая американский Cobra Dane. Эти возможности также подчеркивают способность “Дон-2Н” отслеживать космический мусор и потенциальные противоспутниковые угрозы.

Интеграция этого радара в обширную сеть раннего оповещения России, куда также входят семейство российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности “Воронеж” и Единая космическая система “Купол”, обеспечивает всестороннее покрытие потенциальных районов запуска ракет.

Америка провалила экзамен ПРО

Здесь таится более глубинная проблема, которая восходит еще к концу 1960-х и началу 1970-х. На том этапе Советы целенаправленно создавали эшелонированную противоракетную оборону — сколь угодно элементарную — для защиты столицы и ключевых объектов от возможных ядерных атак США.

Американцы же от создания даже самой примитивной противоракетной обороны вокруг важнейших городов сознательно воздержались, предпочтя вместо этого взять под защиту военные базы. Не забывайте: в борьбе с советской ракетной угрозой Пентагон предпочел Северную Дакоту Вашингтону или Нью-Йорку.

Быть может, на тот момент это решение было стратегически обоснованным или даже оптимальным. Однако факт остается фактом: русские отдали приоритет обороне столичной агломерации и других крупных городов, а американцы — нет. И сегодня, вероятно, наступил переломный момент, когда российская противоракетная оборона может оказаться лучше американских систем.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг