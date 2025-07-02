В США для военной авиации предлагают альтернативу топливу JP-8 в виде синтетического керосина на основе «голубого», «зелёного» и «розового» водорода

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В США изучают возможность расширения линейки видов топлива для авиации военно-воздушных сил. На сегодняшний день американские ВВС занимают первое место в мире (с большим отрывом) по объёмам потребления авиационного топлива.

Основным видом топлива для боевых самолётов ВВС США является JP-8 (JP – сокращение от Jet Propellant – реактивное топливо). Оно же, производимое на основе керосина, используется и в странах НАТО под кодом F-34. Помимо JP-8, как такового, американская военная авиация использует реактивное топлива JP-8+100 с комплексной присадкой 8Q462. Его условное обозначение – F-37.

Теперь же предлагается расширение линейки авиатоплива на основе природного газа. В частности, речь идёт о топливе, которое называют синтетическим керосином. Производится такой вид горючего путём объединения водорода с захваченным CO2. Причём именно природный газ в данном случае и выступает в качестве источника водорода. С помощью паровой конвекции из газа производят так называемые «серый» и «синий» («голубой») водород, причём последний отличается от первого тем, что диоксид углерода в процессе захватывается и изолируется. В итоге CO2, который был при создании «голубого» водорода «пойман», рекомбинирует с самим полученным водородом, что и приводит к получению синтетического керосина.

В США считают, что по такой технологии производство авиатоплива можно развернуть непосредственно на военных базах, если обеспечить туда доступ природного газа. Это устранит такую проблему как транспортировка и опасное хранения значительных объёмов водорода.

Также в США предлагают использовать такой вариант авиационного топлива как «топливо с нулевым выбросом». Оно основано на «зелёном» водороде, получаемом путём электролиза воды на основе, например, энергии от солнечных батарей. «Зелёный» водород также нужно «интегрировать» с диоксидом углерода.

О зелёном водороде как таковом:

Не обошли в США вниманием и так называемый «розовый» водород, который получают путём электролиза с использованием энергии ядерного реактора. Правда, его получение, по понятным причинам, связано с большими издержками и назвать его рентабельным для получения больших объёмов реактивного топлива сложно.