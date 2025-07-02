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ЦАМТО

Республика Корея предоставила Польше в лизинг партию ракет AIM-9P "Сайдуиндер"

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AIM-9X
AIM-9X.
Источник изображения: naked-science.ru

ЦАМТО, 1 июля. Польское правительство подтвердило, что подписало с командованием ВВС Республики Корея соглашение о предоставлении в лизинг управляемых ракет малой дальности AIM-9P "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух".

Целью заключения контракта является повышение возможностей по перехвату воздушных целей с применением легких учебно-боевых самолетов FA-50GF (англ. Gap Filler). Поставку в Польшу 12 ед. FA-50GF южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) завершила в ноябре 2023 года. Как отмечается, контракт на предоставление ракет AIM-9P "Сайдуиндер" ускорит применение FA-50GF в реальных операциях по боевому патрулированию воздушного пространства Польши.

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда 25 июня подтвердил, что контракт на аренду ракет малой дальности AIM-9P "Сайдуиндер" с южнокорейской стороной заключен.

Согласно информации, предоставленной агентству Altair представителями Агентства вооружений МНО Польши, соглашение предусматривает закупку 24 боевых ракет и 6 учебных.

До настоящего времени FA-50GF ВВС Польши были оснащены только вооружением для поражения наземных целей, включая свободнопадающую бомбу Mk-82, бомбу с лазерным наведением GBU-12 и УР AGM-65 "Мэйврик" класса "воздух-земля". В основном самолеты использовались для обучения пилотов.

В настоящее время командование ВВС Польши стремится в сжатые сроки оснастить FA-50 ракетами AIM-9X "Сайдуиндер" и AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух". Однако продажа на экспорт производимых американской компанией RTX ракет требует одобрения правительства США. Данная процедура займет некоторое время.

Подписание с ВВС Республики Корея с разрешения южнокорейских и американских властей лизингового соглашения позволит получить ракеты в короткий срок и применять FA-50GF для патрулирования польского воздушного пространства и перехвата воздушных целей. Как заявлено, поставка небольшой партии боеприпасов со списанных истребителей не окажет отрицательного влияния на боеготовность парка истребительной авиации ВВС Республики Корея.

Как ожидается, AIM-9P "Сайдуиндер" будут доставлены в Польшу в течение ближайших недель.

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