Рособоронэкспорт передал Индии построенный в России фрегат проекта 11356 Tamal

Проходящий испытания в Балтийском море построенный для ВМС Индии в Калининграде на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") фрегат Tamala проекта 11356. Балтийск, 06.03.2025.

ЦАМТО, 1 июля. Рособоронэкспорт (входит в Госкорпорацию Ростех) передал Военно-морским силам Индии очередной фрегат проекта 11356, построенный АО "Объединенная судостроительная корпорация".

Торжественная церемония передачи корабля прошла 1 июля в Калининграде. Восьмой построенный в России для ВМС Индии фрегат проекта 11356 получил имя Tamal, что в переводе с санскрита означает "Меч".

"Успешное окончание строительства, испытаний и передача фрегата Tamal Индии – сигнал о готовности Рособоронэкспорта эффективно выполнять любые контракты по военно-морской тематике с учетом современных трендов мирового рынка. Восьмой фрегат проекта 11356 – образец технологического сотрудничества. На нем установлено более 20 корабельных систем индийского производства, в том числе сверхзвуковой ракетный комплекс BrahMos, автоматизированный комплекс связи, РЛС обнаружения и целеуказания, гидроакустическая станция, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Компания сегодня активно развивает партнерство с индийскими государственными и частными предприятиями по совместной разработке и производству продукции военного назначения на территории партнера. Мы обсуждаем более 50 проектов для всех видов вооруженных сил. По ряду из них уже ведем работу".

Фрегат соответствует всем актуальным требованиям мирового военного кораблестроения. Его радиолокационные средства способны своевременно обнаружить все типы средств воздушного нападения, в том числе, современные низколетящие противокорабельные ракеты. Корабль обладает надежной системой ПВО, в основе которой – разработанный и выпускаемый Концерном ВКО "Алмаз-Антей" зенитный ракетный комплекс "Штиль-1" с ракетами вертикального пуска.

Вооружение корабля полностью соответствует современным угрозам, в том числе и новым. Артиллерийские установки калибра 100-мм и 30-мм совместно с комплексом РЭБ способны отразить атаки БЛА и эффективно бороться с безэкипажными катерами.

На корабле усилена вертолетная площадка, благодаря чему он может принимать на борт вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31.

Tamal отличается отличными мореходными качествами: он способен пройти без дозаправки топливом 4850 миль и находиться в море 30 суток без пополнения запасов.

"Фрегат Tamal успешно завершил приемопередаточные испытания с участием индийской комиссии. Мы с уверенностью можем сказать, что это современный и многофункциональный корабль, который обладает высокими боевыми возможностями по противодействию надводным, наземным, подводным и воздушным целям, – отметил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков. – Несмотря на завершение строительства кораблей этого проекта в России, специалисты Корпорации продолжат оказывать необходимое содействие при постройке двух кораблей проекта 11356 уже на индийских верфях. Сегодня мы готовы предлагать нашим партнерам самую передовую боевую технику, способную решать широкий спектр задач. Наш опыт и компетенции в проектировании и строительстве боевых кораблей остаются востребованными у многих ведущих стран мира. Рассчитываем и дальше укреплять международное сотрудничество".

В настоящее время ВМС Индии уже эксплуатируют 7 фрегатов проекта 11356. В декабре 2024 года в Калининграде состоялась торжественная передача фрегата Tushil. Кроме того, на индийской верфи Goa Shipyard Limited спущены на воду девятый и десятый фрегаты этого проекта, строящиеся индийскими корабелами при содействии Рособоронэкспорта.

Рособоронэкспорт нацелен на укрепление позиций российской оборонной промышленности на индийском рынке благодаря уникальным предложениям по технологическому сотрудничеству, которые на сегодня не может сделать ни один из конкурентов. Активно прорабатываются вопросы продолжения действующих проектов в области совместной разработки и производства военно-морской техники, авиации, бронетехники, стрелкового оружия, боеприпасов, а также обсуждаются новые.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".