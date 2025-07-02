В России указали на грамотную модернизацию украинского ударного «Лютого»

«Воевода Вещает»: Украина модернизировала ударный беспилотник «Лютый»

Украина провела модернизацию дальнобойного беспилотника «Лютый», неоднократно замеченного в попытках нанесения ударов по объектам в России. На это указал Telegram-канал «Воевода Вещает».

Отмечается, что вместо шасси модернизированный дрон запускается с платформы. Кроме того, у беспилотника уменьшили эффективную площадь рассеяния и улучшили аэродинамику. «Грамотно», — заключается в публикации.

В марте Telegram-канал «Военный Осведомитель» заметил, что одно из российских опытно-конструкторских бюро предложило сбивать украинские беспилотники типа «Лютый» истребителями дронов Як-52Б2.

В марте военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что дальность полета украинских дронов «Лютый», PD-2 и «Рубака» составляет около 800 километров.