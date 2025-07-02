Войти
Lenta.ru

Эффективность российского антидронового «Радона-О» оценили

527
0
0
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

«Ростех»: Антидроновая система «Радон-О» показала высокую эффективность

Антидроновая система «Радон-О» холдинга «Росэл», впервые представленная на форуме «Инженеры будущего», показала высокую эффективность. С такой оценкой в Telegram выступила госкорпорация «Ростех».

Комплексное решение «Радон-О» включает радиолокационный модуль «Буг», модуль радиотехнического мониторинга воздушного пространства «Терней-М», модуль видеоаналитики «Неман» и подсистему противодействия беспилотным воздушным судам «Двина-50».

В госкорпорации отметили, что комплекс уже используется рядом российских предприятий. «Решение доказало высокую эффективность в предотвращении угроз промышленного шпионажа и диверсий», — сказали в «Ростехе».

Ранее генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что «Ростех» создал новый комплекс радиоэлектронной борьбы семейства «Серп», который способен защитить объект от налета дронов.

Тогда же заместитель директора по развитию бизнеса научно-исследовательского института «Вектор» Наталия Котляр заметила, что система обнаружения и подавления малых беспилотников «Серп-ВС13Д» может противодействовать различным дронам благодаря широкому частотному диапазону.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 18:09
  • 0
Ответ на "У Советского Союза был безумный план потопить американские авианосцы (The National Interest, США)"
  • 02.07 15:58
  • 9537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 12:51
  • 456
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.07 12:27
  • 1095
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.07 10:10
  • 2
«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD
  • 02.07 09:25
  • 1
Европа совершает крупную ошибку (The New York Times, США)
  • 02.07 09:11
  • 1
"Пятипроцентная" клятва НАТО: пиррова победа зависимой Европы? (19FortyFive, США)
  • 02.07 09:00
  • 1
Что впереди - Т-90М(n), Т-14, или Т-100?
  • 02.07 08:51
  • 1
Дроны ВСУ атаковали оборонное предприятие в Ижевске примерно в 1300 км от Украины
  • 02.07 02:48
  • 1
Ответ на "Первая партия "Абрамсов" для Украины полностью уничтожена: следующая уже в Польше и ожидает доставки на фронт (Military Watch Magazine, США)"
  • 02.07 00:37
  • 0
Ответ на "Разнородные силы ТОФ нанесли ракетный удар по морской цели"
  • 01.07 23:06
  • 0
Ответ на "«Не соответствуют современным требованиям»: На Западе признали низкую эффективность ЗРК Patriot против российских ракет"
  • 01.07 22:42
  • 0
Ответ на "Финская наводка: самолеты НАТО отработали прорыв системы ПВО России"
  • 01.07 09:42
  • 78
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 01.07 08:31
  • 1
Ответ на "Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС"