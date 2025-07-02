"Пятипроцентная" клятва НАТО: пиррова победа зависимой Европы? (19FortyFive, США)

Президент Дональд Трамп беседует с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите НАТО в Гааге 25 июня 2025 года.

19FortyFive: "пятипроцентная" клятва НАТО не стала победой зависимой Европы

Недавний саммит НАТО в Гааге подчеркнул глубокую зависимость Европы от военной мощи США, пишет 19FortyFive. Лишним подтверждением ее послушности стало согласие всех стран — членов блока поднять расходы на оборону до 5% ВВП — и впоследствии такое решение дорого аукнется континенту.

Эндрю Михта (Andrew Michta)

Разбираем саммит НАТО

Итак, саммит НАТО в Гааге позади. Худшего удалось миновать: президент Дональд Трамп не объявил о выходе Америки из альянса, а в итоговом коммюнике Россия по-прежнему называется главной угрозой.

Если же оставить в сторону льстивые речи, которыми европейские главы государств и правительств осыпали администрацию Трампа, то наблюдателям остается лишь недоуменно тереть глаза: как это те же самые европейские союзники, что всего несколько лет назад утверждали, что тратить 2% ВВП на оборону им не под силу, теперь подписались на целых 5%.

На протяжении всей встречи ощущалось непреодолимое желание всей Европы заявить о своем успехе. Тон задавал генеральный секретарь Марк Рютте, открыто дав понять, что Европа готова сделать все, что Дональд Трамп ни попросит.

Саммит обещаний

Это был саммит обещаний, и как таковой он ничем не отличался от прошлых, за исключением масштабов обещанного — в частности, расходов на оборону. Европейцы получили из уст Америки подтверждение святости статьи 5 — краеугольного камня коллективной обороны альянса.

Также очевидно, что — как минимум, пока что — администрация не намерена выводить из Европы американские военные средства, хотя, некоторое изменение численности контингента в Европе все же грядет в рамках грядущего пересмотра сил. Таким образом США и, косвенно, американские налогоплательщики продолжат оставаться неотъемлемой частью обороны НАТО, но европейцы уже не смогут кататься на этом поезде “зайцами”.

Или не совсем?

Одним из самых поразительных моментов этого саммита стало то, как быстро Европа уступила требованиям администрации Трампа (даже если Испания продолжает грести против потока). В речах крупнейших европейских держав сквозила явная тревога, что без США этот богатый континент не сможет создать реальный и действенный оборонный потенциал.

Да, европейцы пообещали платить больше, но при этом саммит подтвердил, что США были и остаются гарантами европейской безопасности.

В необычайно краткой декларации после саммита говорилось о единстве, солидарности по статье 5 и необходимости довести инвестиции в оборону до 5% ВВП к 2035 году. Конечно, цыплят по осени считают, но саммит все же породил ощущение, что в громких обещаниях было на редкость мало конкретики — кроме того, что европейские союзники продемонстрировали полную готовность подчиниться воле Вашингтона.

Встреча прошла без серьезных конфронтаций, в отличие саммита 2017 года, когда Дональд Трамп впервые потребовал от европейцев заплатить за собственную оборону — на тот момент всего лишь 2% ВВП. На сей раз в Гааге европейцы прямо-таки лезли из кожи вон, чтобы обеспечить успех саммита, и чтобы Дональд Трамп смог провозгласить победу. Тут надо действительно снять шляпу перед генеральным секретарем Марком Рютте: этот непревзойденный интриган мастерски разыграл свою партию и довел мероприятие до успешного завершения.

Как поступит дальше Европа?

Остается вопрос, что с Европой будет дальше. Спешки с обещанием довести траты на оборону 5% нет. И даже если деньги в итоге появятся, сами закупки наверняка станут предметом жарких споров. И еще более важный вопрос заключается в том, как обязательства перед НАТО сочетаются с текущей работой по созданию европейского оборонного потенциала, продиктованной тягой к “независимости”, столь заметной среди европейских элит после последней Мюнхенской конференции по безопасности.

Мы всё обсуждаем деньги и обязательства, однако пришло время задаться вопросом, каких отношений Европа хочет с США в предстоящем десятилетии — по-видимому, решающем для европейской и глобальной безопасности.

Поскольку в коммюнике констатируется святость статьи 5 вкупе с готовностью европейцев раскошелиться, следует предположить, что НАТО останется в центре европейского оборонного мышления.

Если так, то в чем же смысл непрекращающихся дебатов о “стратегической автономии” и создании в Европейском союзе военно-административной бюрократии?

Следует ли отныне считать Европейский союз альянсом коллективной обороны?

Если так, то где его военная инфраструктура и соответствующие штаб-квартиры?

Где система командования и оперативного подчинения, а также разведки, наблюдения и рекогносцировки? Где высококлассные средства обеспечения, которые позволили бы силам ЕС действовать с должным уровнем эффективности?

Может ли Европейский союз считаться унитарным субъектом с исполнительным центром, который будет отдавать приказы боеспособным силам?

Эти риторические вопросы призваны показать, что европейским союзникам Америки давно пора отринуть фантазии о “стратегической автономии”, поскольку без ядерного зонтика США, а также их военно-морских, воздушных, кибернетических и космических возможностей сдерживание России в Европе успеха иметь не будет.

Тревожный звоночек

Саммит НАТО в Гааге должен послужить тревожным звоночком для политических лидеров Европы: при всех их противоречивых чувствах к президенту США жизненно важные интересы национальной безопасности их стран – в эпоху затяжной глобальной нестабильности – заключаются в тесном сотрудничестве с Америкой и создании сплоченной системы обороны Запада, воплощенной в НАТО.

Это означает инвестиции в реальные, отработанные на практике возможности, которые требуются на основе региональных планов, принятых на саммите в Вильнюсе, и которые затем поступят в распоряжение Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

А внутри НАТО необходимо провести серьезный разговор о том, как поддержать и упрочить новый центр тяжести в виде так называемого “Северо-восточного коридора”, поскольку Скандинавия, Финляндия, Прибалтика и Польша стали ключевым узлом для укрепления сдерживания на Балтике и Крайнем Севере.

Южнее местом особой заботы и инвестиций должна стать Румыния, тогда как далекие от восточных рубежей западные страны должны сосредоточиться на стойкости, резервах и поддержке.

Короче говоря, руководству НАТО необходимо призадуматься о том, где находятся реальные точки соприкосновения, а не о том, где расположены военные объекты времен холодной войны.

Миссия НАТО возобновилась, но за этим должны последовать инвестиции, которые отразят новые реалии на местах и новые рубежи и подготовят все необходимое для купирования агрессии.

Что ждет НАТО?

Гаагский саммит должен пресечь на корню идею независимой европейской обороны или “стратегической автономии”. Союзники должны вернуться к основам жесткой силы, сосредоточенной вокруг альянса НАТО, и воспользоваться возможностями оборонной промышленности США и Европы для производства оружия и боеприпасов в кратчайшие сроки и в расширенных масштабах, одновременно развернув реальные и убедительные силы, чтобы выслать России недвусмысленный сигнал решимости.

Скоро мы увидим, сбудется ли это.

Эндрю Михта — старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта при Атлантическом совете