ВМС и ВВС США заказали новые ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности AIM-260

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Армия Соединенных Штатов приступила к предзавершающей стадии серийного производства и принятия на вооружение новых дальнобойных ракет для поражения воздушных целей AIM-260. Военно-аналитическое издание Defence Industry Europe сообщает, что ВВС и ВМС США совместно выделили 687 миллионов долларов на дальнейшую разработку и производство данной ракетной системы класса «воздух-воздух» большой дальности.

Ее очередные испытания проводились весной этого года в условиях строжайшей секретности. Работы над созданием перспективной авиационной ракеты большой дальности AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile («Единая передовая тактическая ракета») начались не позднее 2016-17 годов.

Сам факт существования этого проекта стал известен только в 2019 году, когда Пентагон и компания Lockheed Martin успели провести часть конструкторских работ.

Начиная с 2019 г года регулярно поступали те или иные сведения о новом проекте. Официальные лица и неназванные источники сообщали технические особенности ракеты, планы по ее производству, финансовые аспекты проекта и т.д. Часть таких сведений в итоге не подтвердилась, а достоверность прочей информации до сих пор не определена.

Тактико-технические характеристики и боевые возможности боеприпаса держатся в секрете. Лишь некоторые правительственные источники сообщают, что ракета будет оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и двунаправленной линией передачи данных для корректировки траектории в полёте. Также сообщается, что она будет оснащена инерциальной навигационной системой, что расширит её возможности наведения.

Судя по общим утечкам описания ТТХ AIM-260 — вроде ничего особо нового и прорывного. Не сильно удивляет и скорость ракеты, которая вроде как должна разгоняться до 5 Махов. Это вообще какая-то предельная цифра для американского гиперзвукового оружия. Ранее в прессе сообщалось, что и ракеты иного базирования, разработанные в США, пока что в прототипах, преодолеть этот предел скорости не могли.

Рабочая дальность AIM-260 держится в секрете. Согласно открытым источникам, дальность будет «значительно больше», чем у AIM-120D-3, технические характеристики которой также не разглашаются. Зная привычку США хвастаться своими достижениями. в том числе в части вооружений, особенно при Трампе, видимо, в данном случае результаты весьма скромные в сравнении с РФ и КНР. Даже и боеголовки иранских баллистических ракет на подлете к цели достигают скорости в два раза больше, чем ожидается у AIM-120D-3.

Ракета AIM-260 разрабатывается для использования как на авианосцах, так и на обычных самолетах. Развёртывание этой ракеты станет значительным шагом вперед в развитии возможностей Вооруженных сил США по ведению воздушного боя на больших расстояниях

— ну честно признаться. совершенно голословно утверждает Defence Industry Europe.

При этом в открытых источниках сообщается, что AIM-120D-3 сможет поражать цели на расстоянии до 200 километров. Предполагалось, что первоначальными платформами для запуска ракет нового поколения будут F-22 Raptor ВВС США и F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, а впоследствии планируется интеграция с F-35 Lightning II и F-15EX Eagle II.

Ожидается, что к 2026 году производство AIM-260 превысит производство AIM-120. Ну если конечно у Lockheed Martin вновь не возникнут непредвиденные сметой расходы, которые передвинут сроки реализации проекта, что давно стало нормой для контрактов Пентагона по разработке новых видов вооружений.