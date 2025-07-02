ВВС Испании получат первые шесть УТС/УБС "Хурджет" в 2028 году

Полноразмерный макет перспективного турецкого реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet в подготавливаемой экспозиции авиасалона в Фарнборо (Великобритания), 15.07.2018.

ЦАМТО, 1 июля. ВВС Испании, как ожидается, в 2028 году получат первые шесть сверхзвуковых учебно-тренировочных / легких боевых самолетов "Хурджет", которые заменят устаревшие SF-5M.

Как сообщает Defensa.com, об этом 27 июня заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, выступая перед комитетом по обороне сената страны.

В своем выступлении М.Роблес подчеркнула важность совместной разработки самолета с турецкой стороной, подробно остановившись на самой платформе и системе наземной подготовки, а также на участии в программе предприятий национального ОПК.

М.Роблес уточнила, что в проект по закупке от 28 до 30 учебных самолетов будет инвестировано 1,375 млрд. евро. Наземный сегмент программы будет состоять из наземной системы обучения (GBTS), новых тренажеров и цифровых систем обучения.

Министр уточнила, что первые шесть самолетов будут получены в 2028 году, еще 12 ед. – в течение 2029 года. Эти самолеты будут интегрированы в систему обучения GBTS в 2031 году. Новые платформы будут "испанскими" с начальными модификациями, которые могут быть реализованы на текущий момент. Поставка оставшихся самолетов, включающих согласованные более продвинутые модификации, запланирована на 2030-2031 годы.

Напомним, что Министерство обороны Испании официально приступило к выбору нового реактивного учебно-тренировочного самолета углубленной летной подготовки для ВВС страны 2021 году.

Сообщалось, что новые УТС углубленной летной подготовки будут приобретены в два этапа (по 30 и 25 ед.) и заменят устаревшие CASA-101EB и SF-5M, которые планируется постепенно вывести из эксплуатации с сентября 2021 года и начала 2028 года, соответственно.

Новая интегрированная система обучения будет использовать современные технологии, виртуальную среду и искусственный интеллект. Задачи базовой летной подготовки будет выполнять закупленный в 2020 году УТС Pilatus PC-21, углубленной летной подготовки – новый закупленный в рамках тендера УТС/УБС.

Представитель ВВС Испании в ходе стрима 20 января 2021 года заявил о намерении принять участие в конкурсе компании Airbus с перспективным УТС AFJT (Airbus Future Jet Trainer) и группы Leonardo с M-346 "Мастер".

В июле 2024 года стало известно, что в организованном ВВС Испании тендере также примет участие сверхзвуковой учебно-тренировочный / легкий боевой самолет "Хурджет" турецкой Turkish Aerospace. Прототип самолета прибыл на авиабазу Торрехон (Мадрид), где его оценили пилоты и эксперты испанских ВВС.

Некоторые турецкие СМИ тогда предполагали, что потенциально могут быть проведены переговоры, целью которых будет продажа испанским ВВС 24 самолетов "Хурджет" в обмен на закупку Турцией шести военно-транспортных самолетов A-400M в дополнение к 10 машинам этого типа, приобретенным ранее.

Позднее стало известно, что для участия в конкурсной процедуре, помимо "Хурджет", было отобрано четыре претендента, включая T-7A "Рэд хок" американо-шведского предприятия Boeing/Saab, T-50 южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI) и М-346 итальянской группы Leonardo.

Меморандум о взаимопонимании, касающийся совместной разработки нового усовершенствованного УТС/УБС для ВВС Испании, был подписан Министерством обороны Испании и Управлением оборонной промышленности (SSB) Турции 20 декабря 2024 года.

Сообщалось, что прототип УТС/УБС "Хурджет" будет доработан испанскими и турецкими компаниями совместно и закуплен для ВВС обеих стран также совместно. Вероятнее всего, сборка самолета будет осуществляться в Испании.

По информации Defensa.com, меморандум подписали 16 испанских компаний: Aciturri, Aernova, Aertec, Airbus, Airtificial, Amper, Centum, Cesa, Clue, GMV, Grabysur, Indra, ITP, Grupo Oesia, Orbital и SENER.

В ходе международной выставки по обороне и безопасности (FEINDEF-2025) в Мадриде 14 мая 2025 года Airbus и Turkish Aerospace подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместное производство компонентов "Хурджет" в Испании, развитие местной аэрокосмической промышленности и содействие обмену технологиями между двумя странами. Airbus выступит в качестве национального отраслевого координатора проекта.

Хотя меморандумы о взаимопонимании подтверждают намерения по закупке и промышленное сотрудничество, договор купли-продажи еще не подписан. Окончательное утверждение закупок и подписание контракта ожидается в ближайшие месяцы.

Длина "Хурджет" составляет 13,4 м, размах крыла – 9,5 м, высота – 6,1 м. Самолет оснащен двигателем General Electric F404-GE-102, расчетная максимальная скорость – 1,4М, практический потолок составит 45000 футов (13,7 км), максимальная дальность полета превысит 2222 км. УБС сможет нести до 2720 кг полезной нагрузки, включая боеприпасы, РЛС и средства обнаружения.