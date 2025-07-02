"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России

Bloomberg: Россия мастерски масштабировала военное производство

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия мастерски выстраивает процессы производства военного оборудования в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации, пишет агентство Bloomberg.

"Россия мастерски стандартизировала производство и масштабировала его для выпуска огромного количества оборудования", — говорится в материале.

По словам автора, Москва увеличила производство БПЛА почти на 17 процентов в мае. Жители Киева слышат жужжание роев российских беспилотников, пролетающих над головой по пути к своим целям, добавил он.

В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.