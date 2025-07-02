Российские корабелы в Калининграде передали ВМС Индии фрегат Tamal

Проходящий испытания в Балтийском море построенный для ВМС Индии в Калининграде на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") фрегат Tamala проекта 11356. Балтийск, 06.03.2025.

Акт приема-передачи подписали представитель АО "Рособоронэкспорт" и командир корабля, сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Передача ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tamal состоялась на заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Калининграде. Это пятый фрегат, построенный на калининградской верфи ОСК для ВМС Индии, проектантом корабля является проектно-конструкторское бюро ОСК "Северное ПКБ", сообщили в корпорации.

"Торжественная церемония передачи корабля прошла 1 июля 2025 года в Калининграде. Восьмой фрегат проекта 11356, построенный в России для ВМС Индии, получил имя Tamal, что в переводе с санскрита означает "Меч". Акт приема-передачи подписали представитель АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") и командир корабля", - рассказали в пресс-службе ОСК.