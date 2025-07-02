Лукашенко: Европа без стеснения говорит о намерении воевать до последнего украинца

Президент Белоруссии также обратил внимание, что в западных СМИ усиливается истерия по поводу "угрозы с востока"

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Европейские политики без стеснения заявляют о намерении воевать до последнего украинца, продолжая бессмысленную бойню на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

"Мы видим, что "просвещенные" европейцы намерены и дальше продолжать бессмысленную бойню на Украине", - цитирует его агентство БелТА. Лукашенко обратил внимание, что европейцы уже не маскируются и прямо заявляют о том, что эта война будет идти до последнего украинца.

При этом президент Белоруссии обратил внимание на усиление истерии из-за якобы угрозы с востока. Лукашенко отметил, что некоторые политики в Европе не стесняются высказываться о применении ядерного оружения на континенте.

"Не мы, не россияне, как они [на Западе] нас упрекают. Они об этом заговорили", - отметил глава государства.

Лукашенко также напомнил о заявлении руководства Евросоюза о намерении в ближайшее время реализовать программу перевооружения Европы, где бюджет составляет €800 млрд. "То ли еще будет", - добавил он.