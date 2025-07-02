Дроны ВСУ атаковали оборонное предприятие в Ижевске примерно в 1300 км от Украины

Источник изображения: topwar.ru

Украинская военщина продолжает наносить удары с применением беспилотников самолетного типа по территории России. Отмечается, что украинские БПЛА долетают все дальше вглубь РФ.

Это может объясняться тем, что, не без помощи Запада, на Украине налажено производство или как минимум сборка дронов дальнего радиуса действия. Либо они запускаются с более близкого расстояния — из соседних государств, либо с даже с территории РФ. К примеру, недавно практически целый разведывательный БПЛА, предположительно, британского производства, Banshee Jet 80 был обнаружен на территории Казахстана в районе Мангистау. Накануне ПВО ВС РФ отражали атаки украинских дронов на Астраханскую область.

В феврале в Западно-Казахстанской области нашли французский дрон Crecerelle, падение которого совпало с атаками ВСУ на объекты КТК и станцию «Кропоткинская». Это указывает на их использование для разведки или наведения, причем, скорее всего, запущены они были отнюдь не из Украины.

Теперь сообщается, что как минимум один украинский ударный беспилотник атаковал одно из предприятий в Ижевске, это примерно 1300 километров от границы с Украиной. Местные источники сообщают, что под ударом дрона ВСУ оказался Ижевский электромеханический завод Купол”» (АО «ИЭМЗ „Купол“»).

Степень повреждения предприятия неизвестна, но в сети местные жители публикуют кадры пожара и густые клубы дыма над местом падения БПЛА противника. О взрывах ничего не сообщается.

Источник изображения: topwar.ru

Причем, судя по одному из видео, если на нем заснят тот самый дрон, средства ПВО пытались сбить его уже на подлете — на одном из видео слышны выстрелы. При этом дрон пикирует на цель на небольшой высоте.

Источник изображения: topwar.ru

В Удмуртской Республике производится немало вооружения для Минобороны России. АО «ИЭМЗ „Купол“» — советское и российское научно-производственное предприятие, расположенное в городе Ижевск. Это одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России, созданное в 1957 году, входит в Концерн ПВО «Алмаз-Антей», как одно из головных предприятий-изготовителей.

Данное предприятие выпускает ЗРК «Тор-М2Э», также мишенно-тренировочные комплексы «Саман-М1» и «Адъютант» и производит их сервисное обслуживание. После начала СВО в июле 2023 года на заводе началось производство ударных беспилотников «Гарпия-А1».

Атаку вражескими дронами по одному из предприятий в Ижевске в своем телеграм-канале без подробностей подтвердил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, на месте работают экстренные службы, все сотрудники завода эвакуированы. Появились сообщения о трёх погибших и 20 пострадавших - на этот час.