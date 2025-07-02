RUAG продала Rheinmetall оставшиеся танки "Леопард-1"

ЦАМТО, 1 июля. Швейцарская компания RUAG 26 июня завершила процедуру продажи компании Rheinmetall Landsysteme GmbH оставшихся 25 танков "Леопард-1" из числа находившихся на хранении в Италии.

Как заявлено, сделка является прибыльной для RUAG и знаменует собой еще один шаг по сокращению объема устаревших активов. Теперь компании удалось полностью закрыть склад в Италии и завершить продолжительное разбирательство вокруг хранившихся там танков.

Продажа стала возможной в результате достижения внесудебного урегулирования спора с компанией Global Logistics Support GmbH (GLS), которая претендовала на данную партию танков. В результате GLS официально отказалась от своих прав на 25 ед. "Леопард-1".

После прояснения права собственности Rheinmetall Landsysteme GmbH смогла реализовать гарантированное контрактом право преимущественной покупки. Сделка была проведена в полном соответствии со всеми политическими и нормативными требованиями.

Как сообщал ЦАМТО, в 2016 году RUAG выкупила 96 танков "Леопард-1" из состава Вооруженных сил Италии. Первоначально планировалось использовать их в качестве источника запчастей.

В 2019 году компания Global Logistics Support приобрела 25 танков, но своевременно не вывезла с территории Италии, где они продолжали храниться. В 2021 году RUAG возвратила платеж, но GLS вновь перевела его швейцарской компании. В итоге стороны вступили в спор о принадлежности 25 танков. В тоже время, RUAG достигла соглашения о продаже находящихся на хранении "Леопард-1" концерну Rheinmetall. Сумма сделки не разглашалась.

В мае 2025 года Федеральный совет разрешил RUAG продать 71 из 96 танков "Леопард-1" в Германию, при условии, что ни сами танки, ни их комплектующие не будут поставлены на Украину.

Теперь, после урегулирования спора с GLS, Rheinmetall получит все 96 танков.