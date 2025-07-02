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ТАСС

Экс-замглавы Генштаба Украины: без помощи Запада наступление ВС РФ не остановить

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Игорь Романенко
Игорь Романенко.
Источник изображения: Александр Максименко / РИА Новости

Игорь Романенко указал, что Россия проводит стратегическую наступательную операцию

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Украина не способна остановить наступление Вооруженных сил Российской Федерации без привлечения помощи западных стран. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший замглавы украинского Генштаба Игорь Романенко.

"Они [ВС РФ] проводят стратегическую наступательную операцию, и у нас не хватает потенциала их хотя бы остановить. Для этого нужна серьезная помощь западная по подъему потенциала вооружения, техники, боеприпасов", - сказал он в интервью директору Украинского института политики Руслану Бортнику.

Романенко добавил, что для противодействия наступлению российской армии также нужно решить вопрос укомплектованности частей Вооруженных сил Украины. "Мобилизацию надо проводить полную и справедливую с 18 и дальше", - подытожил он.

Ранее политический обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман высказывал мнение, что конфликт на Украине складывается все более негативно для Киева, и уже к осени ситуация на линии боевого соприкосновения может значительно ухудшиться без новых поставок западного вооружения. 

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