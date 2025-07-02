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ТАСС

Проект "Архангел" откроет центры противодействия дронам в Москве и Крыму

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Кадр: Telegram-канал «Проект «Архангел». Создание БПЛА.»
Кадр: Telegram-канал «Проект «Архангел». Создание БПЛА.».

Основатель и глава проекта Михаил Филиппов отметил, что основа такой защиты - это грамотно обученный личный состав, умеющий работать на разной технике, а также качество этой техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Всероссийский проект "Архангел" по обучению пилотированию беспилотников будет проводить отбор применяемых и качественных беспилотных летательных аппаратов и средств защиты от БПЛА противника, а также откроет центры противодействия вражеским БПЛА на Крымском полуострове и в Москве. Об этом сообщил ТАСС основатель и глава проекта Михаил Филиппов.

"Террор имеет новые формы, и антитеррор должен соответствовать. Для этого мы набираем в контур противодействия применимые и качественные изделия (сейчас проверяем работоспособность и совместимость в рамках защитного многоуровневого контура). Подбираем правильный и профессиональный коллектив для работы в выстраивании системы защиты в Крыму и Москве, подыскиваем два больших центра в этих городах, где основная задача - выучить и дать готовые решения, с помощью которых необходимо вступить в противодействие умному и коварному врагу", - сказал он.

Филиппов отметил, что основа такой защиты - это грамотно обученный личный состав, умеющий работать на разной технике, а также качество этой техники.

Проект "Архангел" ведет группа энтузиастов с 2022 года. Центры проекта находятся в разных городах, основная координация осуществляется из Москвы, Крыма и Запорожской области. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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