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Военное обозрение

«Способны долго находиться в засаде»: Украинские ресурсы сообщают о появлении на вооружении ВС РФ FPV-дронов с солнечными панелями

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска начали применять в зоне СВО FPV-дроны, оснащенные солнечными панелями. Это позволяет им длительное время находиться в засаде, накапливая заряд для дальнейших действий. Один из таких беспилотников обнаружил украинский дрон.

Украинские ресурсы сообщают о появлении на вооружении ВС РФ очередной новинки, на этот раз дронов с солнечными панелями. Как утверждается, такие беспилотники способны очень большое время находиться в спящем режиме, ожидая появления техники врага. При этом заряд аккумулятора не тратится до момента активации. Согласно кадрам, сделанным украинским оператором БПЛА, один из таких дронов был обнаружен на опоре моста, на солнечной стороне. Беспилотник явно находился в засаде, как утверждает всушник.

ВС РФ начали использовать FPV-дроны, оснащённые солнечными панелями. Они могут длительное время находиться в спящем режиме, поддерживая необходимый уровень заряда АКБ. В нужный момент их активируют и применяют.

- пишут украинские ресурсы.

Тактика дроновых засад давно применяется обеими сторонами, особое развитие она получила после появления дронов на оптоволокне. Однако дальность их применения ограничивается катушкой. На сегодняшний день это примерно 20-25 км. Простые FPV-дроны, в свою очередь, ограничены дальностью сигнала и зарядом АКБ. Если первую проблему можно решить с помощью ретранслятора, то вторую с помощью солнечных панелей. Тем более, что стоимость их не так уж и высока. На китайских маркетплейсах такие панели можно купить по цене от 800 до 25000 рублей.

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