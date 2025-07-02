Источник изображения: topwar.ru

Командование Воздушных сил ВСУ держит истребители F-16 как можно дальше от фронта, при этом теряя неоправданно много американских самолетов даже вне зоны действия российской ПВО. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.

ВС Украины потеряли уже четыре истребителя F-16, причем некоторые вместе с пилотами. Это привело к тому, что в Киеве засомневались в эффективности американских самолетов. Также возникают вопросы к тактике применения F-16 и уровню подготовки украинских летчиков. По словам Бортника, решение Киева о применении данных истребителей в качестве средств ПВО принято на фоне отсутствия зенитных ракет, но F-16 не предназначены для борьбы с теми же российскими «Геранями», больше всего потерь самолетов произошло при попытке сбить дроны-камикадзе. К тому же это уже устаревшие версии самолетов.

Также имеются вопросы к уровню подготовки украинских пилотов, проходящих подготовку по ускоренной программе. Американцы ранее предупреждали, что для эксплуатации истребителя F-16 необходимо пройти полноценное обучение, но Зеленский и его окружение настояли на ускоренной программе, чтобы быстрее ввести самолеты в бой. Теперь же самолеты падают, причем вместе с пилотами.

Одно то, что это уже где-то четвёртая потеря, насколько я помню, F-16, говорит о том, что есть какие-то вопросы или в обучении лётчиков, или в применении этих машин, тактике применения машин.

- заявил политолог.

Напомним, что Киев держит американские истребители на западе Украины, применяя их для перехвата ракет и дронов-камикадзе.