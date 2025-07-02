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ЦАМТО

Армия США ищет подрядчиков для разработки переносных перехватчиков дронов

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 1 июля. Армия США объявила о приеме заявок от компаний и организаций на разработку переносных систем перехвата беспилотников на фоне широкого применения БЛА в зоне конфликта на Украине.

Это следует из правительственного запроса, с которым ознакомилось агентство "РИА Новости".

Согласно опубликованному документу, военные намерены создать легкие средства перехвата дронов малых и средних размеров, которые смогут применяться бойцами в полевых условиях. Новые системы должны быть совместимы с военными устройствами управления на базе Android и предусматривать быструю сборку и модульную интеграцию с существующим вооружением и средствами связи.

"Как показал опыт Украины и других регионов, способы применения и полевые модификации коммерческих дронов также стремительно развиваются", – отмечается в документе.

В материалах уточняется, что подрядчики должны иметь опыт в разработке и производстве беспилотных систем, быть зарегистрированными на территории США и иметь возможность развернуть массовое производство – до 1 тыс. комплектов в месяц. Кроме того, необходимо предоставить полный комплект технической документации с передачей всех прав правительству, а также обеспечить возможность сборки элементов, включая детали, изготовленные на 3D-принтере, непосредственно в полевых условиях.

Как отмечает "РИА Новости", программа разработки рассчитана на 27 месяцев и предусматривает регулярные поставки прототипов для войсковых испытаний и доработок на основе обратной связи с военными. Особое внимание заказчик уделяет защите информации, наличию всех необходимых лицензий, а также способности компаний оперативно адаптировать продукцию под меняющиеся требования армии.

Прием заявок объявлен в рамках процедуры сбора предварительной информации и направлен на изучение возможностей рынка. Заключение контракта по итогам не гарантируется.

В запросе говорится, что "заявки принимаются до 22 июля. Документы, подготовленные с использованием систем искусственного интеллекта, к рассмотрению не допускаются. Поступившиеся предложения будут использованы для оценки рыночной готовности и формирования параметров возможных будущих закупок", – передает "РИА Новости".

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