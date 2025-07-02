Переданные Украине Нидерландами и Бельгией тральщики «Мариуполь» и «Мелитополь» будут базироваться в Великобритании

Источник изображения: topwar.ru

Переданные Украине тральщики из состава ВМС Бельгии и Нидерландов будут базироваться в Великобритании из-за невозможности их доставки в Черное море. Как сообщает блог bmpd, корабли уже перегнали в британский Портленд.

Названные в честь российских городов тральщики «Мариуполь» и «Мелитополь» типа Tripartite, выведенные из эксплуатации голландских и бельгийских ВМС, присоединились к ранее переданным Киеву бывшим британским тральщикам «Черкассы» и «Чернигов» проекта Sandown в Портленде. Как сообщается, все четыре противоминных корабля будут базироваться в Великобритании и представлять Украину в морских учениях Sea Breeze 2025, которые проходят у побережья Соединенного королевства.

Как сообщает украинская пресса, 30 июня в порту Портленда стартовала вторая часть учений Sea Breeze 2025, в море вышли все четыре тральщика ВМСУ, где присоединились к противоминным кораблям стран НАТО. Основная тема второй части учений — противоминная борьба, а для Киева — полноценная интеграция в структуры альянса.

Источник изображения: topwar.ru

Как ранее сообщалось, бывшие корабли противоминной обороны Narcis бельгийских ВМС Vlaardingen нидерландского флота были официально переданы Украине 27 июня. Фактически же это произошло гораздо раньше, в Портленд корабли пришли с подготовленными украинскими экипажами. На каждом тральщике служат 4 офицера и 32 военнослужащих сержантского и рядового состава.