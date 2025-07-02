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Военное обозрение

Ростех впервые показал новый антидроновый комплекс «Радон-О», предназначенный для прикрытия объектов критической инфраструктуры

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Источник изображения: topwar.ru

Новый антидроновый комплекс «Радон-О» разработки холдинга «Росэл» впервые был представлен в рамках форума «Инженеры будущего». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Комплекс «Радон-О» предназначен для защиты от беспилотников объектов критической инфраструктуры. Он уже активно используется на предприятиях нефтегазового сектора, а также машиностроительными предприятиями. Кроме того, комплекс используется в силовых структурах. Сам «Радон-О» состоит из нескольких модулей, которые обнаруживают, сопровождают и после захвата подавляют дроны, в том числе небольшого размера.

Решение доказало высокую эффективность в предотвращении угроз промышленного шпионажа и диверсий.

- заявили в Ростехе.

В комплекс входят следующие модули: РЛС «Буг» — обнаруживает, сопровождает и определяет координаты низколетящих целей; «Терней-М» — проводит радиотехнический мониторинг контролируемого пространства в режиме реального времени. Способен работать автономно; модуль видеоаналитики «Неман» осуществляет оптико-электронное обнаружение, сопровождение и классификацию цели на дальности несколько километров; подсистема «Двина-50» создает помехи и подавляет каналы управления БПЛА.

Ранее сообщалось о разработке стационарных антидроновых комплексов с комбинацией систем подавления и автоматического оружия для перехвата дронов.

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