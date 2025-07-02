Киев получил от Канады 1,7 млрд. долл. за счет российских активов

ЦАМТО, 1 июля. Украина получила от Канады 1,7 млрд. долл., обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Украина получила от Канады около 1,7 млрд. долл. (2,3 млрд. канадских долл.) в рамках инициативы ERA. Это средства, которые обеспечены доходами от замороженных российских активов", – цитирует "РИА Новости" Д.Шмыгаля.

По его данным, с начала года с учетом последнего транша Украина получила около 17,6 млрд. долл. за счет замороженных активов РФ.

Как ранее заявил Д.Шмыгаль, в целом инициатива ERA стран G7 предусматривает направление Украине 50 млрд. долл., из которых 20 млрд. долл. предоставит ЕС.