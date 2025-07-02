ВМС Австралии приняли на вооружение головной патрульный корабль класса "Арафура"

ЦАМТО, 1 июля. Минобороны Австралии объявило о состоявшейся 28 июня церемонии ввода в боевой состав австралийского флота головного патрульного корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) "Арафура".

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2018 года по итогам проведенного тендера Минобороны Австралии подписало с компанией Luerssen Australia контракт на строительство 12 патрульных кораблей океанской зоны (OPV) в рамках проекта SEA-1180 Phase-1. Стоимость заказа оценивается в 3,6 млрд. австр. долл.

Первые два корабля серии были построены компаниями Luerssen Australia и ASC на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Предполагалось, что оставшиеся 10 кораблей серии будут построены в Хендерсоне (Западная Австралия) совместным предприятием Australian Maritime Shipbuilding & Export Group (AMSEG), сформированным Luerssen Australia и национальной компанией Civmec.

Резка стали для строительства первого из 12 кораблей, "Арафура", началась на предприятии Osborne Naval Shipyard в ноябре 2018 года. Он был спущен на воду в декабре 2021 года. Киль второго корабля, "Эйр" (Eyre), был заложен 9 апреля 2020 года. Он был спущен на воду в ноябре 2023 года и в настоящее время ожидает приемки.

Поставка первого корабля ВМС Австралии первоначально была запланирована на 2023 год, однако в процессе реализации программа столкнулась с рядом проблем и отстала от графика. В ответ на задержки правительство Австралии провело ревизию программы и в феврале 2024 года объявило, что сократит заказ с 12 до 6 патрульных кораблей.

Церемония передачи "Арафура" ВМС Австралии состоялась в январе 2025 года. Портом приписки корабля стала военно-морская база "Стирлинг" в Западной Австралии.

Длина корабля класса "Арафура" составляет 80 м, ширина – 13 м, стандартное водоизмещение – 1640 т, осадка – 4 м. Корабль оснащен двумя дизельными двигателями общей мощностью 8500 кВт, развивает максимальную скорость до 20 узлов, дальность хода – 4000 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж – 40 человек. На корабле могут быть размещены дополнительно до 20 человек.

В состав вооружения входят 40-мм АУ и два 12,7-мм пулемета. Корабль оснащен РЛС Scanter 6002 компании Terma, ЭО системой управления огнем EOS 500, АСБУ 9LV компании Saab Australia, современной системой управления и связи.

Предусмотрена возможность размещения двух катеров длиной 8,5 м, одного длиной 10,5 м финской компании Boomeranger Boats и беспилотных летательных аппаратов.

Корабли предназначены для замены флота патрульных катеров класса "Армидейл" и "Кейп", минных тральщиков класса "Хуон" и исследовательских судов класса "Леувин" и "Палума". Они будут применяться для патрулирования и обеспечения безопасности морских границ Австралии, поддержки гуманитарных операций, проведения операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.