Войти
ЦАМТО

ВМС Австралии приняли на вооружение головной патрульный корабль класса "Арафура"

524
0
0
Источник изображения: Фото: navalnews.com

ЦАМТО, 1 июля. Минобороны Австралии объявило о состоявшейся 28 июня церемонии ввода в боевой состав австралийского флота головного патрульного корабля океанской зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) "Арафура".

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2018 года по итогам проведенного тендера Минобороны Австралии подписало с компанией Luerssen Australia контракт на строительство 12 патрульных кораблей океанской зоны (OPV) в рамках проекта SEA-1180 Phase-1. Стоимость заказа оценивается в 3,6 млрд. австр. долл.

Первые два корабля серии были построены компаниями Luerssen Australia и ASC на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Предполагалось, что оставшиеся 10 кораблей серии будут построены в Хендерсоне (Западная Австралия) совместным предприятием Australian Maritime Shipbuilding & Export Group (AMSEG), сформированным Luerssen Australia и национальной компанией Civmec.

Резка стали для строительства первого из 12 кораблей, "Арафура", началась на предприятии Osborne Naval Shipyard в ноябре 2018 года. Он был спущен на воду в декабре 2021 года. Киль второго корабля, "Эйр" (Eyre), был заложен 9 апреля 2020 года. Он был спущен на воду в ноябре 2023 года и в настоящее время ожидает приемки.

Поставка первого корабля ВМС Австралии первоначально была запланирована на 2023 год, однако в процессе реализации программа столкнулась с рядом проблем и отстала от графика. В ответ на задержки правительство Австралии провело ревизию программы и в феврале 2024 года объявило, что сократит заказ с 12 до 6 патрульных кораблей.

Церемония передачи "Арафура" ВМС Австралии состоялась в январе 2025 года. Портом приписки корабля стала военно-морская база "Стирлинг" в Западной Австралии.

Длина корабля класса "Арафура" составляет 80 м, ширина – 13 м, стандартное водоизмещение – 1640 т, осадка – 4 м. Корабль оснащен двумя дизельными двигателями общей мощностью 8500 кВт, развивает максимальную скорость до 20 узлов, дальность хода – 4000 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж – 40 человек. На корабле могут быть размещены дополнительно до 20 человек.

В состав вооружения входят 40-мм АУ и два 12,7-мм пулемета. Корабль оснащен РЛС Scanter 6002 компании Terma, ЭО системой управления огнем EOS 500, АСБУ 9LV компании Saab Australia, современной системой управления и связи.

Предусмотрена возможность размещения двух катеров длиной 8,5 м, одного длиной 10,5 м финской компании Boomeranger Boats и беспилотных летательных аппаратов.

Корабли предназначены для замены флота патрульных катеров класса "Армидейл" и "Кейп", минных тральщиков класса "Хуон" и исследовательских судов класса "Леувин" и "Палума". Они будут применяться для патрулирования и обеспечения безопасности морских границ Австралии, поддержки гуманитарных операций, проведения операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 18:09
  • 0
Ответ на "У Советского Союза был безумный план потопить американские авианосцы (The National Interest, США)"
  • 02.07 15:58
  • 9537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 12:51
  • 456
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.07 12:27
  • 1095
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.07 10:10
  • 2
«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD
  • 02.07 09:25
  • 1
Европа совершает крупную ошибку (The New York Times, США)
  • 02.07 09:11
  • 1
"Пятипроцентная" клятва НАТО: пиррова победа зависимой Европы? (19FortyFive, США)
  • 02.07 09:00
  • 1
Что впереди - Т-90М(n), Т-14, или Т-100?
  • 02.07 08:51
  • 1
Дроны ВСУ атаковали оборонное предприятие в Ижевске примерно в 1300 км от Украины
  • 02.07 02:48
  • 1
Ответ на "Первая партия "Абрамсов" для Украины полностью уничтожена: следующая уже в Польше и ожидает доставки на фронт (Military Watch Magazine, США)"
  • 02.07 00:37
  • 0
Ответ на "Разнородные силы ТОФ нанесли ракетный удар по морской цели"
  • 01.07 23:06
  • 0
Ответ на "«Не соответствуют современным требованиям»: На Западе признали низкую эффективность ЗРК Patriot против российских ракет"
  • 01.07 22:42
  • 0
Ответ на "Финская наводка: самолеты НАТО отработали прорыв системы ПВО России"
  • 01.07 09:42
  • 78
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 01.07 08:31
  • 1
Ответ на "Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС"