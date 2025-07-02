"Росэл": атаки БПЛА стали трендом, который будет набирать обороты

Там также отметили, что в качестве ответа на эти вызовы холдинг системно развивает средства радиоэлектронной борьбы для обеспечения защиты стратегически важных объектов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Атаки беспилотников стали постоянной угрозой, глобальным трендом, который в ближайшие годы будет набирать обороты. Об этом сообщили в холдинге "Росэл" (входит в Ростех).

"Атаки беспилотников стали постоянной угрозой. Можно сказать, что это уже глобальный тренд, который в ближайшие годы будет только набирать обороты. Сами БПЛА и возможности их применения все время совершенствуются", - сообщили в холдинге.

Там также отметили, что в качестве ответа на эти вызовы холдинг системно развивает средства радиоэлектронной борьбы для обеспечения защиты стратегически важных объектов, которые успешно применяются на важнейших объектах российской критической инфраструктуры, предприятиях военно-промышленного комплекса и гражданских объектах.