«Без лишней помпы»: Очередной «охотник за коммуникациями» для ГУГИ Минобороны спущен на воду в Выборге

Источник изображения: topwar.ru

Очередное океанографическое исследовательское судно, строящееся в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны, спущено на воду. Церемония прошла в конце июня на Выборгском судостроительном заводе без широкой огласки.

В Выборге спустили на воду очередного «охотника за коммуникациями», как называют этот тип кораблей на Западе. Речь идет об ОИС «Вице-адмирал Буриличев» проекта 22011, заложенного в интересах ГУГИ в начале февраля 2021 года. Судно названо в честь бывшего начальника ГУГИ Героя России вице-адмирала Алексея Витальевича Буриличева.

Проект 22011 океанографического исследовательского судна разработан в ЦКБ «Алмаз», он является дальнейшим развитием проекта 22010, по которому построен на ПСЗ «Янтарь» в Калининграде ОИС «Янтарь», вошедший в состав флота в мае 2015 года, а также ОИС «Алмаз», спущенный на воду в октябре 2019 года. Строительство этого судна фактически заморожено.

Источник изображения: topwar.ru

Официально задачей океанографических исследовательских судов ГУГИ Минобороны называется исследование мирового океана, в том числе дна на больших глубинах, проведение спасательных работ и поиск затонувших объектов на морском и океанском дне. Однако на Западе считают их разведывательными судами, способными снимать информацию с подводных коммуникаций. Появление такого судна у побережья стран НАТО вызывает большой переполох. Вот только с количеством таких судов у нас не всё хорошо, даже уже заложенные достроить не могут из-за большого количества импортных комплектующих, заменить которые просто нечем.