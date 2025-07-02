«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD

Источник изображения: topwar.ru
ВСУ проводят испытания нескольких экземпляров бронеавтомобиля Wolf 25 AD, разработанного словацкой компанией Deftech.
- говорится в местном издании Future Army.
В то же время были опубликованы кадры предыдущих испытаний, проходивших ещё на территории Словакии. Тогда машина ещё не снаряжалась боеприпасами с неконтактным взрывателем. Тем не менее, небольшой квадрокоптер был уничтожен прямым попаданием с расстояния 400 м очередью из 7 снарядов, один из которых успешно поразил цель.
Как утверждают в Deftech, бронеавтомобиль, предназначенный в первую очередь для поражения малогабаритных БПЛА, разработан на основе требований ВСУ. Словацкая компания при создании изделия использовала зарубежные комплектующие, но их интеграцией в единую систему занималась самостоятельно. Шасси собственного производства, башня словенской компании Valhalla Turrets, 25-мм пушка от Oerlikon.
- отмечается в издании.
Снаряды с дистанционным подрывом детонируют на расстоянии до 1,5 м от цели. Башня оснащена собственными электрооптическими датчиками, а сердцем системы является радар с АФАР AMMR от концерна Rheinmetall, имеющий четыре антенны по углам корпуса машины, охватывающие 360° вокруг неё.
Источник изображения: topwar.ru
Данная РЛС может отслеживать 150 целей одновременно. Она может обнаруживать самолёты на расстоянии 20 км, вертолеты на 12 км, ракеты на 10 км, беспилотники типа Lancet на 8-10 км, небольшие разведывательные БПЛА и FPV-дроны на 5 км. Радар устойчив к радиоэлектронным помехам. Он оснащён специальной системой водяного охлаждения. РЛС требует много электроэнергии, поэтому на машину устанавливается дополнительный генератор.
- указывается в издании.