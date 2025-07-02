«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ проводят испытания нескольких экземпляров бронеавтомобиля Wolf 25 AD, разработанного словацкой компанией Deftech.

В настоящее время система проходит испытания на Украине, в том числе стрельбы. Заказчик выразил удовлетворение её работой. Компания ожидает, что в случае успешного завершения испытаний она может получить заказ на сотни машин

- говорится в местном издании Future Army.

В то же время были опубликованы кадры предыдущих испытаний, проходивших ещё на территории Словакии. Тогда машина ещё не снаряжалась боеприпасами с неконтактным взрывателем. Тем не менее, небольшой квадрокоптер был уничтожен прямым попаданием с расстояния 400 м очередью из 7 снарядов, один из которых успешно поразил цель.

Как утверждают в Deftech, бронеавтомобиль, предназначенный в первую очередь для поражения малогабаритных БПЛА, разработан на основе требований ВСУ. Словацкая компания при создании изделия использовала зарубежные комплектующие, но их интеграцией в единую систему занималась самостоятельно. Шасси собственного производства, башня словенской компании Valhalla Turrets, 25-мм пушка от Oerlikon.

Она лишь немного менее эффективна, чем 30-мм пушка, но значительно дешевле и легче, что позволяет машине перевозить больше боеприпасов

- отмечается в издании.

Снаряды с дистанционным подрывом детонируют на расстоянии до 1,5 м от цели. Башня оснащена собственными электрооптическими датчиками, а сердцем системы является радар с АФАР AMMR от концерна Rheinmetall, имеющий четыре антенны по углам корпуса машины, охватывающие 360° вокруг неё.

Источник изображения: topwar.ru

Данная РЛС может отслеживать 150 целей одновременно. Она может обнаруживать самолёты на расстоянии 20 км, вертолеты на 12 км, ракеты на 10 км, беспилотники типа Lancet на 8-10 км, небольшие разведывательные БПЛА и FPV-дроны на 5 км. Радар устойчив к радиоэлектронным помехам. Он оснащён специальной системой водяного охлаждения. РЛС требует много электроэнергии, поэтому на машину устанавливается дополнительный генератор.

Машина предназначена для защиты важных объектов, которые часто становятся целью вражеских беспилотников. К ним относятся гаубицы или командные пункты. Радар может работать и во время движения, поэтому Wolf 25 AD можно использовать для защиты конвоев

- указывается в издании.