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МБР «Дунфен-31AG» Ракетных войск НОАК

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МБР «Дунфен-31AG» Ракетных войск НОАК
МБР «Дунфен-31AG» Ракетных войск НОАК.
Источник изображения: invoen.ru

Министерство национальной обороны Китайской Народной Республики объявило 25 сентября 2024 года о проведении в южной части Тихого океана испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Как сообщалось, после старта с острова Хайнань МБР «Дунфен-31AG» («Восточный ветер 31AG») пролетела около 11 700 км. Пуск стал частью ежегодных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК), но первым после 1980 года с практическим запуском МБР.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-31AG» классифицируется как изделие поколения 2+. Ракета имеет длину 13 м, диаметр 2,25 м и стартовую массу 42 тонны.

При создании корпусов всех трех ступеней данной МБР китайские конструкторы использовали углеволоконные материалы серии Т800. Это позволило серьезно уменьшить вес изделия и повысить дальность стрельбы, которая по разным оценкам составляет от 11200 до 12000 км. Минимальная дальность пуска составляет 2000 км.

Примечание. За счет размещения большего количества топлива марки N15 (тип NEPE - NitrateEsterPlasticizedPolyetherPropellant / Нитратный эфир пластифицированный полиэфирный пропеллент, аналогичное топливу от МБР «Трайдент II D5» и ПТУР «Тоу-2» ) дальность пуска увеличена на 1000 км (по сравнению с «Дунфэн-31А») и вероятно составляет от 11500 до 12200 км. Для сравнения максимальная дальность пуска у «Дунфэн-31» не превышает 8000 км.

Максимальная масса боевой части (БЧ) ракета составляет 1000 кг. По сравнению с ракетами ранних модификаций, МБР DF-31AG оснащается боевыми блоками (ББ) мощностью 20/90/150 кТ в количестве 9, 5 и 3 ед. соответственно. При использовании компактных ББ мощностью 20 кТ возможно размещение усиленного комплекта ложных целей.

Кроме того, МБР «Дунфен-31» может оснащаться высокоскоростной маневрирующей головной частью типа DFZF – успешно протестирована в рамках нескольких испытательных пусков, выполненных бригадами Ракетных войске НОАК в 2016-2017 годах.

Примечание. Буквы в обозначении: DF - «Дунфэн». Буквы после цифры: А – ядерная БЧ, В – неядерная БЧ, G – модифицированная разделяющаяся БЧ.

Подобная высокоскоростная маневрирующая головная часть (ГЧ) предназначена для поражения подвижных крупноразмерных целей или объектов, прикрытых несколькими эшелонами ПРО и РЭБ. Китайские специалисты не исключают возможности оснащения такой ГЧ неядерной БЧ, поскольку перемещение пусковой установки (ПУ) с ракетой, оснащенной ядерной БЧ требует разработки сложного маршрута движения и затратного комплекса мероприятий по маскировке.

МБР «Дунфен-31AG» на пусковой установке

Вторая отличительная черта МБР «Восточный ветер 31AG» это восьмиосная пусковая установка WS-5120 (или 2900) разработки компании «Sanjiang Wanshan Special Vehicle Co., Ltd». При создании ПУ китайские специалисты заимствовали конструктивные решения белорусских коллег – скопирована несущая рама от специального колесного шасси МЗКТ-79221, которое применяется для перевозки МБР «Тополь-М».

Максимальный снаряженный вес ПУ составляет 122 тонны, из которых 42 тонны это вес самой установки и 80 тонн это масса боевой нагрузки. Вероятно, все 16 колес ПУ являются ведущими. Подвеска выполнена независимой, пружинной, с большим ходом, что позволяет экипажу съезжать с дорог с асфальтобетонным покрытием на грунтовые дороги.

Отличить ПУ «Дунфэн-31AG» от такой же восьмиосной установки МБР «Дунфэн-41» можно по форме кабины. У «Дунфэн-31AG» она выполнена сплошной, тогда как у «Дунфэн-41» кабина состоит из двух отдельных секций. Кроме того, различить мобильные ПУ возможно и при наблюдении с задней проекции – отличается расположение гидравлических опор, стабилизирующих машину во время старта.

Пуск осуществляется «на горячую». Передняя крышка контейнера выполнена откидывающейся – многоразового использования для последующего применения на других транспортно-пусковых контейнерах.

В настоящее время ведется списание МБР «Восточный ветер 31 и 31А» для которых используют четырехосный тягач HY4330 и четырехосный прицеп ZX-TJ-2000. В дополнение отметим, что по своему техническому облику МБР «Дунфен-31AG» максимально унифицирована с БРПЛ JL-2, что обусловлено работой одних и тех же опытно-конструкторских коллективов.

По материалам специализированных китайских изданий

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Страны
Китай
Продукция
DF-41
Trident II
РС-12М2
Проекты
Trident
Военные учения
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