Воздушное, морское, наземное: какое оружие применяет Россия в групповых ударах

В ночь на 29 июня Вооруженные силы (ВС) России нанесли очередной групповой удар по военно-промышленным объектам и нефтеперерабатывающим мощностям Киева. Специалисты называют его одним из самых мощных за время проведения спецоперации. ТАСС — про то, чем Россия проводит демилитаризацию Украины

Об ударе рассказало Министерство обороны России, сообщив, что применялось высокоточное оружие большой дальности с наземных, воздушных и морских носителей, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с ТАСС отметил, что удар можно считать одним из самых массовых. "Алгоритм такого рода ударов складывается из той информации, которую мы получаем по объектам, где противник располагает военную технику, боеприпасы, различную аммуницию или где находятся пункты временной дислокации, а также производственные мощности, связанные со сборкой ракетного вооружения или беспилотников, — выразил мнение эксперт. — Когда эта информация поступает и она подтверждается, тогда разрабатывается тактика нанесения воздушных ударов средствами воздушного нападения с учетом того, какие комплексы противовоздушной обороны противник мобилизует для того, чтобы защитить жизненно важные для себя объекты военной инфраструктуры".

Леонков предположил, что сопутствующая цель таких ударов — обескровить противовоздушную оборону (ПВО) Киева. "Это одна из уязвимых позиций хунты Зеленского, которому постоянно не хватает комплексов противовоздушной обороны, чтобы остановить такого рода удары", — сказал он.

С небес

В арсенале ВС России имеются крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотные летательные аппараты, способные поразить любую цель на территории Украины.

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ для ударов в ходе специальной военной операции используют стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 — авиационный компонент стратегических ядерных сил России. Ту-160 — самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с крылом изменяемой геометрии и наиболее грузоподъемный бомбардировщик. Ту-160М может нести на пусковые рубежи, расположенные далеко от зоны действия противовоздушной обороны противника, 12 крылатых ракет в двух внутренних барабанных пусковых установках. Ту-95 — единственный в мире турбовинтовой бомбардировщик и один из самых быстрых на планете винтовых самолетов, несмотря на размах крыла 50 м. Самолет способен нести в бомбовом отсеке шесть ракет большой дальности. Помимо этого, Россия имеет на вооружении дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

"Стратеги" могут использовать несколько типов дальнобойных боеприпасов. К примеру, это новейшая крылатая ракета Х-БД дальностью более 6,5 тыс. км. Внешний вид Х-БД не раскрывается. Другая стратегическая крылатая ракета — Х-101 с дальностью полета 4,5 тыс. км и точностью поражения цели до нескольких метров. Х-101 применялась в сирийской операции российских Вооруженных сил, подтвердив эффективность. Еще один боеприпас, прошедший Сирию, — крылатая ракета Х-555 с боевой частью различного типа. С дополнительными топливными баками ракета способна поразить неприятеля на расстоянии до 2,5 тыс. км.

В ходе групповых ударов Россия применяет гиперзвуковую ракету "Кинжал", носителем которой является сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К. Краткие характеристики ракеты назвал президент России Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: дальность — свыше 2 тыс. км, скорость в 10 раз превышает скорость звука. Благодаря маневрированию на всех участках траектории "Кинжал" практически невозможно сбить. Гиперзвуковая ракета применяется для уничтожения особо сложных и важных целей. Так, в ходе первого боевого применения в марте 2022 года она поразила защищенный подземный арсенал ВСУ в Ивано-Франковской области, а в мае 2023 года уничтожила средства дивизиона американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

С суши и моря

Вносят свой вклад в специальную военную операцию и корабли Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России: фрегаты, малые ракетные корабли и подлодки — носители крылатых ракет "Калибр". По данным вице-адмирала Виктора Соколова, эти корабли нанесли удары по более чем 180 критически важным целям противника.

"Флот применяет крылатые ракеты морского базирования по наземным целям, — отметил Леонков. — Это укладывается в их тактико-технические характеристики. <...> Впервые мы такое опробовали еще во время операции в Сирийской Арабской Республике, когда надводные малые ракетные корабли и подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" применяли крылатые ракеты "Калибр" по наземным целям. Но помимо этого, для особо защищенных целей можно использовать сверхзвуковые ракеты типа "Оникс" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

О применении сверхскоростной ракеты морского базирования "Циркон" Минобороны России сообщило в марте 2024 года — она была задействована в ходе очередного массированного удара по украинским объектам. Дальность ее применения достигает 1,5 тыс. км.

Военный эксперт считает, что применение таких ракет становится внезапностью для Украины. Это объясняется тем, что Киев практически не располагает средствами, позволяющими определить, когда и откуда пройдут ракетные пуски. "Поэтому их в основном используют для проведения операций из акваторий Черного, Азовского и Каспийского морей", — сказал Леонков.

С суши ВС РФ способны наносить удары по целям на Украине с помощью знаменитого оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". Комплекс может применять как аэробаллистическую ракету с непредсказуемой траекторией полета, так и крылатую ракету. "Искандер" поражает цели на дальности 500 км.

Еще один сухопутный класс носителей ракет, применяемый в ходе спецоперации, — береговые ракетные комплексы "Бастион", относящиеся к частям ВМФ РФ. Они ведут стрельбу сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс", разгоняющимися до 2 700 км/ч. По данным производителя, дальность пуска "Оникса" составляет 300 км, однако источник ТАСС сообщил о работах по увеличению дальности до 1 тыс. км.

Наконец, у России имеется новейший комплекс с ракетами средней дальности "Орешник", о разворачивании серийного производства которого заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства отметил, что комплекс очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

Военный эксперт Михаил Ходаренок поделился с ТАСС мнением, что запуск "Орешника" в серию — возможно, даже в крупномасштабное серийное производство — позволит резко увеличить оперативные и боевые возможности ВС РФ. "У ВСУ практически нет зенитных ракетных систем и комплексов, которые бы были способны перехватывать, например, ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", — сказал эксперт. — Таким потенциалом обладает только американский Patriot, который стоит на оснащении ВСУ. Но и то перехватить эту ракету получается далеко не всегда. Аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" вообще с трудом перехватываются".

Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что дальность пуска "Орешника" позволяет ему с территории Российской Федерации поразить любую цель в любой европейской стране — члене НАТО. Коротченко напомнил, что комплекс базируется на многоосном колесном шасси высокой проходимости и в случае необходимости может быть переброшен в любой позиционный район.

"Герани" цветут

По сообщению российского военного ведомства, в групповом ударе использовались беспилотные летательные аппараты. В частности, военное ведомство все чаще рассказывает о применении БПЛА типа "Герань-2".

"Герань" давно используется в ударах по тылам противника, то есть по объектам, которые находятся далеко от линии боевого соприкосновения, и они являются одним из компонентов так называемых комбинированных атак, когда "Герани" выполняют роль авангарда, — рассказал Алексей Леонков. — Они вскрывают систему противовоздушной обороны, уничтожают отдельные объекты, входящие в систему противовоздушной обороны. И уничтожают наземные объекты, которые выбраны в качестве целей".

Военный эксперт отметил возросшие характеристики "Гераней": по его словам, скорость беспилотников достигает 400–500 км/ч, а потолок применения поднялся до 5–6 км. Леонков добавил, что усовершенствована устойчивость "Герани" к средствам радиоэлектронной борьбы, повышена точность, чтобы боеприпасы поражали назначенные военные цели без ущерба гражданской инфраструктуре.

Редактор журнала "Арсенал Отечества" выразил мнение, что наряду с "Геранями", оснащенными поршневыми двигателями, российские военные применяют аппараты с реактивной силовой установкой. Эксперт отметил, что данных о реактивной модификации БПЛА не приводится, однако можно предположить, что новинка более скоростная, чем "Герань-2". "Соответственно, ее применяют на тех участках, где противник еще сохраняет боеспособные комплексы противовоздушной обороны", — предположил Леонков.

Виктор Бодров