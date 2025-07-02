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ТАСС

Эксперт Леонков: реактивная "Герань-3" пикирует на цели со скоростью свыше 400 км/ч

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Дрон «Герань»
Дрон «Герань».
Источник изображения: lenta.ru

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Беспилотники "Герань-3" с реактивными двигателями есть в арсенале российских войск, они способны пикировать на цели со скоростью свыше 400 км/ ч. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, сейчас российские войска используют две версии беспилотника: "Герань-2" с поршневым двигателем и "Герань-3" с реактивным двигателем. В зависимости от того, что противник пытается выстроить в качестве сил ПВО, применяются те или иные модификации.

"Нужно понимать, что реактивные "Герани" пикируют на цели со скоростью свыше 400 км/ч. Эти кадры мы можем часто наблюдать в видео, которые выкладываются в средства массовой информации, видно, как "Герани" резко изменяют профиль полета и высокоточно попадают в цель", - сказал Леонков.

Он добавил, что помимо высокой дальности полета была доработана устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и над точностыми характеристиками, чтобы попадание беспилотника способствовало уничтожению выбранного объекта, но при этом не страдали объекты гражданской инфраструктуры.

Эксперт отметил, что беспилотники "Герань" давно используются при ударах по объектам в тылу противника, находящихся на удалении от линии боевого соприкосновения. Леонков пояснил, что БПЛА выполняют роль "авангарда" - вскрывают системы противовоздушной обороны, уничтожают отдельные объекты ПВО и выбранные цели. Говоря о модификации "Герань-3", эксперт отметил, что про нее мало что известно, поскольку пока что в сеть не выкладываются тактико-технические характеристики.

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