Саммит НАТО не скроет бедственного положения Украины (Financial Times, Великобритания)

FT: Без поддержки запада Украина проиграет в ближайшие полгода

Без дополнительной военной помощи положение Киева на поле боя рискует значительно ухудшиться, пишет Financial Times. Однако, в условиях отсутствия желания Трампа помогать Украине, к концу года Зеленскому, вероятно, придется сдаться России.

Гидеон Рахман

"Папочка дома", — триумфально провозгласил Белый дом, приветствуя возвращение Дональда Трампа с саммита НАТО на прошлой неделе. Этот пост в социальных сетях был отсылкой, одновременно самодовольной и немного насмешливой, к эпитету, которым его наградил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Генсек мог бы возразить, что самоунижение — скромная плата за сохранение альянса. И похоже, что европейские лидеры остались в целом довольны первым саммитом НАТО на втором сроке Трампа.

Опасения, что президент США покинет саммит или, хуже того, сам альянс — не сбылись. Все европейские члены НАТО подписались тратить 5% ВВП на оборону, пусть и в широкой трактовке.

Вот как один европейский лидер перечислил основные достижения саммита. Во-первых, НАТО вновь переключилась на свою исконную миссию — сдерживание России. Во-вторых, в ответ на непрекращающееся наращивание военного потенциала Москвы альянс возвращается к военным расходам времен холодной войны. В-третьих, по мере роста европейских военных трат НАТО уравновесит в своем составе США и Европу.

Не могло не сказаться на атмосфере саммита и то обстоятельство, что он состоялся сразу же после американских ударов по Ирану. Трамп прибыл в прекрасном расположении духа. Его согласие на бомбардировку иранского ядерного объекта Фордо развеяло опасения европейцев, что он будет вечно увиливать от применения силы. Трамп также провел "дружескую" встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, несколько разрядив обстановку после их февральской стычки в Белом доме.

Но хотя в дипломатическом плане дела у Украины пошли получше, на поле боя все, наоборот, ухудшилось. Некоторые лидеры НАТО опасаются, что к осени ситуация на линии фронта может серьезно обостриться. Это будет важнее любых обязательств, изложенных в принятой на прошлой неделе декларации. Военные оценки показывают, что и российские, и украинские военные постепенно приближаются к истощению. Но если Россия, по-видимому, сможет поддерживать текущий масштаб операций еще год, то Украина может надломиться уже в ближайшие полгода — если не получит новой поддержки, и притом существенной.

После плодотворной встречи Зеленского и Трампа возродилась надежда, что Украина получит от США свежие поставки ЗРК Patriot, а также РСЗО HIMARS. ПВО Украины истощена, и перехватчики Patriot крайне необходимы. Но Трамп "в своем стиле" высказался весьма туманно — а значит, ему ничего не стоит передумать или вовсе забыть.

Некоторые бреши, в частности, в численности украинских войск западным союзникам не заткнуть при всем желании. При этом украинские потери были весьма тяжелы, учитывая, что население России примерно вчетверо больше.

Ужесточившиеся ракетные атаки на Киев и другие города также подрывают моральный дух украинцев. Без четких контуров победы или, как минимум, окончания войны есть риск, что страну охватит безысходность.

Смена настроений в рядах украинского правительства отразилась в неотложных призывах к прекращению огня, пусть и в частном порядке. Год или два назад их сочли бы поражением. Теперь же на закрытых встречах между украинскими и западными лидерами эти призывы звучат все решительнее.

Однако мало кто из европейских политиков верит, что Россия согласится на прекращение огня. Один высокопоставленный чиновник считает, что сейчас главная цель России — захватить Одессу, которую Владимир Путин считает исторически российским городом. А без Одессы Украина лишится своей главной "гавани".

Группа бывших европейских лидеров, включая шведского премьера Карла Бильдта и его финскую коллегу Санну Марин, недавно посетили Украину и уловили пасмурный настрой. Вернувшись, они предупредили, что "хотя украинцы никогда не прекратят сопротивление", без расширенной военной поддержки Украина "может потерять больше территории". "Противник может захватить еще больше городов", — подчеркнули они. Неофициально некоторые западные чиновники высказываются еще мрачнее, предупреждая о риске "катастрофического краха", если украинские войска не выдержат напряжения — и, заметим, не получат значительного притока военной и финансовой помощи от западных союзников.

Разумеется, войны непредсказуемы, и настроения могут меняться. Так, некоторые на Западе убеждены, что Украина выстоит весь следующий год. Они подчеркивают, что, несмотря на огромные усилия и потери, России удалось за последний год захватить лишь 0,25% украинской территории. Оптимисты утверждают, что опыт украинцев в войне беспилотниками раз и навсегда перечеркнул массированное наступление российских войск. Они также утверждают, что даже если Россия прорвет украинские рубежи, у нее не хватит механизированных дивизий, чтобы закрепить и развить успех.

Однако расхожее видение уже не раз оказывалось ошибочным в этом конфликте. И если пессимизм, зреющий среди тех, кто пристально следит за развитием событий на Украине, оправдан, то всякое ликование от саммита НАТО может быстро угаснуть. Генсек НАТО славится своим жизнерадостным характером, но даже он может не найти повода улыбаться к концу года.