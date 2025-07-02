Войти
Интерфакс-АВН

Глава МИД Ирана: для возобновления переговоров по ядерной программе США должны исключить новые удары

505
0
0
Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: Unsplash

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что для возобновления переговоров с США по иранской ядерной программе Тегеран должен быть уверен, что в ходе переговорного процесса Вашингтон не нанесет новых ударов.

"Для того, чтобы мы могли принять решение о возобновлении сотрудничества, нам необходимо сначала убедиться в том, что Америка не предпримет военного нападения на нас во время переговоров", - сказал Аракчи в интервью телеканалу CBS, комментируя сделанное ранее президентом США Дональдом Трампам заявление, что переговоры с Ираном могут возобновиться уже на этой неделе.

Аракчи сказал: "Я не думаю, что переговоры возобновятся так быстро, считаю, что, учитывая все эти соображения, нам все еще нужно больше времени".

При этом он добавил, что "двери дипломатии никогда не захлопнутся".

Министр, отвечая на вопрос, намерен ли Иран продолжать обогащать уран, сказал, что "мирная ядерная программа страны превратилась в предмет национальной гордости и величия".

"Никто не может уничтожить технологии и науку для обогащения урана с помощью бомбардировок. Если с нашей стороны будет воля добиться прогресса в этой отрасли, а она существует, мы сможем быстро устранить ущерб и наверстать упущенное время", - подчеркнул Аракчи.

Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что США удалось посредством авиаударов полностью уничтожить иранские ядерные объекты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 18:09
  • 0
Ответ на "У Советского Союза был безумный план потопить американские авианосцы (The National Interest, США)"
  • 02.07 15:58
  • 9537
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 12:51
  • 456
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.07 12:27
  • 1095
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.07 10:10
  • 2
«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD
  • 02.07 09:25
  • 1
Европа совершает крупную ошибку (The New York Times, США)
  • 02.07 09:11
  • 1
"Пятипроцентная" клятва НАТО: пиррова победа зависимой Европы? (19FortyFive, США)
  • 02.07 09:00
  • 1
Что впереди - Т-90М(n), Т-14, или Т-100?
  • 02.07 08:51
  • 1
Дроны ВСУ атаковали оборонное предприятие в Ижевске примерно в 1300 км от Украины
  • 02.07 02:48
  • 1
Ответ на "Первая партия "Абрамсов" для Украины полностью уничтожена: следующая уже в Польше и ожидает доставки на фронт (Military Watch Magazine, США)"
  • 02.07 00:37
  • 0
Ответ на "Разнородные силы ТОФ нанесли ракетный удар по морской цели"
  • 01.07 23:06
  • 0
Ответ на "«Не соответствуют современным требованиям»: На Западе признали низкую эффективность ЗРК Patriot против российских ракет"
  • 01.07 22:42
  • 0
Ответ на "Финская наводка: самолеты НАТО отработали прорыв системы ПВО России"
  • 01.07 09:42
  • 78
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 01.07 08:31
  • 1
Ответ на "Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС"